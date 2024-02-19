Bakir doğal gölette gözlem yapıp doğanın tadını çıkarın! Sulak alan olarak tescillenen gölet, doğaseverleri mest ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sulak alan olarak tescillenen Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Tuzaklı Göleti, ziyaretçileri manzarası ve doğal güzelliği ile mest ediyor. "Dünya Sulak Alan Günü" dolayısıyla göleti ziyaret eden üniversite öğrencileri, doğa yürüyüşü yapıp kuşları gözlemleyerek unutulmaz bir gün yaşadı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bulunan Asar Göleti ile birlikte Araç ilçesinde sulak alan olarak tescillenen Tuzaklı Göleti, doğaseverleri güzelliği ile büyülüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi tarafından Dünya Sulak Alan Günü dolayısıyla Tuzaklı Göleti’nde üniversite öğrencileri için etkinlik düzenlendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.