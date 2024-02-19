Bakir doğal gölette gözlem yapıp doğanın tadını çıkarın! Sulak alan olarak tescillenen gölet, doğaseverleri mest ediyor

Tuzaklı Göleti'nden üç farklı noktadan ilçe merkezine, birçok köylerden geçerek dağ bisikleti rotası oluşturduk. Bunları yaparken de kamp alanları belirledik. Göletin etrafında insanların rahatlıkla 1,5 saat civarında yürüyüş yapabilecekleri bir yürüyüş rotası da belirledik. Ülkemizde korunan alanlara Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bakıyor. Tabiat parkları DKMP’nin himayesinde bulunuyor. Bizlerin de Tuzaklı Göleti’nin tabiat parkı ilan edilmesi noktasında talebimiz olmuştu, bunu tekrarlıyoruz. Burası tabiat parkı olursa ilçenin nefes alabileceği en yakın ve en kısa sürede ulaşabilecekleri tabiat harikası bir nokta olacaktır” diye konuştu.