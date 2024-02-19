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Kartalkaya ve Uludağ Kayak merkezleri bu hafta sonu tarihi bir yoğunluk yaşadı

Türkiye’nin en pahalı iki kış sporları merkezi olan Bursa Uludağ ile Bolu Kartalkaya bu hafta sonu tarihi bir yoğunluk yaşadı. Güneşli havayı gören mangalını alıp zirveye çıktı. Kimi temiz havanın tadını çıkardı, kimi ise kardan adam yaptı.

Adım atacak yer kalmadı mask

Türkiye’nin en pahalı iki kış sporları merkezi olan Bursa Uludağ ile Bolu Kartalkaya bu hafta sonu tarihi bir yoğunluk yaşadı. Güneşli havayı gören mangalını alıp zirveye çıktı. Kimi temiz havanın tadını çıkardı, kimi ise kardan adam yaptı.

Adım atacak yer kalmadı

Kış turizminin gözde merkezlerinden Kartalkaya ve Uludağ’da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Kartalkaya’da bulunan 6 konaklama tesisi full kapasite çalışırken, Uludağ’da bulunan 15 otel ve 12 kamu kurumu misafir hanesinde boş yer kalmadığı bildirildi. Çok pahalı konaklama ücretleri ile sürekli günden de olan Bolu Kartalkaya ve Bursa Uludağ’ın gördüğü rağbet şaşkınlık yarattı.

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Yaşanan yoğunluk kazalar getirdi mask

Yaşanan yoğunluk kazalar getirdi

Tatil için Kartalkaya Kayak Merkezine giden vatandaşların araçları karlı ve buzlu zeminde yolda kaldı.

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Vatandaşlar, araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

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Bolu'nun gözde turizm mekanlarından Kartalkaya Kayak Merkezine gitmek isteyen vatandaşların araçları kar ve buzla kaplı yolda kaldı.

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Ekiplerin yetersiz kaldığı Kartalkaya yolunda tatilciler, kendi çabalarıyla araçlarını kurtarmaya çalıştı. 

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Araçlarını iterek kurtarmaya çalışan vatandaşlar, tatillerinin çileye döndüğünü ifade etti.

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Uludağ resmen doldu taştı mask

Uludağ resmen doldu taştı

Kar kalınlığı 64 santimetreye ulaştığı Uludağ'a teleferik ile çıkmak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdu. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'da hafta sonu adım atacak yer kalmadı..2 gündür yağan kar yağışı ve güneşi de fırsat bilen yerli ve yabancı turistler kayak pistlerine ve piknik alanlarına akın etti. Hava sıcaklığı eksi 4'ü gördüğü Zirvede, kar kalınlığı 64 santimetreye ulaştı.Kimi kayak pistlerinin tadını çıkarırken, kimi ise mangal başında temiz havayı teneffüs etti. Aileleriyle birlikte gelen minikler, kardan adam yapıp, kar topu savaşı oynadı.

 

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Araç park edecek yer kalmadı mask

Araç park edecek yer kalmadı

Araçların çift sıra park ettiği piknik alanları, havadan dron ile görüntülenirken, jandarma ekipleri ise sıkı denetimlerini sürdürdü. Araç ile gelmeyip, zirveye teleferik ile çıkmak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdu. Ortalama konaklamanın 20 bin liradan başladığı otellerde kalacak yer bulunmaması ise şaşkınlık yarattı.

19 Şub 2024 - 16:00 - Güncel

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