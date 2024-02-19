Kartalkaya ve Uludağ Kayak merkezleri bu hafta sonu tarihi bir yoğunluk yaşadı

Türkiye’nin en pahalı iki kış sporları merkezi olan Bursa Uludağ ile Bolu Kartalkaya bu hafta sonu tarihi bir yoğunluk yaşadı. Güneşli havayı gören mangalını alıp zirveye çıktı. Kimi temiz havanın tadını çıkardı, kimi ise kardan adam yaptı.
Adım atacak yer kalmadı
Kış turizminin gözde merkezlerinden Kartalkaya ve Uludağ’da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Kartalkaya’da bulunan 6 konaklama tesisi full kapasite çalışırken, Uludağ’da bulunan 15 otel ve 12 kamu kurumu misafir hanesinde boş yer kalmadığı bildirildi. Çok pahalı konaklama ücretleri ile sürekli günden de olan Bolu Kartalkaya ve Bursa Uludağ’ın gördüğü rağbet şaşkınlık yarattı.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.