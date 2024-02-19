Kartalkaya ve Uludağ Kayak merkezleri bu hafta sonu tarihi bir yoğunluk yaşadı

Türkiye’nin en pahalı iki kış sporları merkezi olan Bursa Uludağ ile Bolu Kartalkaya bu hafta sonu tarihi bir yoğunluk yaşadı. Güneşli havayı gören mangalını alıp zirveye çıktı. Kimi temiz havanın tadını çıkardı, kimi ise kardan adam yaptı.

Adım atacak yer kalmadı