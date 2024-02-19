Karadeniz’de insan vahşeti

Karadeniz'in Şile ve Ordu kıyılarında, insan faaliyetlerinin acı sonuçları yüzeye çıkıyor. Zıpkınla vurulmuş ve yaralı halde sahile vuran yunuslar, deniz ekosistemine yönelik tehditleri ve doğa koruma bilincinin önemini gözler önüne seriyor.
Karadeniz’de sahile vuran yaralı yunuslar
Karadeniz, sakin sularında yaşanan insan vahşetinin tanığı oluyor. Şile ve Ordu'nun Altınordu ilçesi kıyılarına vuran yaralı yunuslar, deniz canlılarına yönelik tehditlerin acı bir yansımasıdır. Bu trajik olaylar, deniz ekosisteminin korunması ve deniz canlılarının yaşam haklarının savunulması gerektiğinin altını çiziyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.