Bolu camileri Ramazan’a hazırlanıyor

Bolu’da kaç camii var?

Bolu Merkez ilçe ile birlikte tüm ilçelerde bin 236 cami ve mescid olduğunu söyleyen Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş “Berat Gecesi demek, Ramazan’a 15 gün kaldı demek. Biz de o mübarek gecemizden sonraki hafta toplantı yapacağız ve kalan 15 gün içerisinde Bolu’nun tüm camilerini on bir ayın sultanı Ramazan’a hazır edeceğiz. Camilerimizin temizliği, Ramazan programları ve Enderun usulü teravih namazları bu toplantımızın ardından belirlenecek” dedi.