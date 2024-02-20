Bolu camileri Ramazan’a hazırlanıyor
Bolu camileri Ramazan’a hazırlanıyor
Mübarek Üç Aylar’ın sonuncusu, on bir ayın sultanı Ramazan yaklaşıyor. 2024 Ramazan Ayı ne zaman? Bolu camileri Ramazan’a hazır mı? Bolu’da kaç cami var? Bolu’da Enderun usulü teravih, Bolu camileri Ramazan’a nasıl hazırlanıyor? Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş açıkladı… Haberimizde…
2024 Berat Gecesi ne zaman?
İslâm Alemi 24 Şubat 2024 Cumartesi, Şaban Ayı’nın 14. Gecesini 15’e bağlayan gece Berat Gecesi’ni idrak edecek. Tüm İslâm Alemi, Türkiye ve Bolu bu Cumartesi gecesi Berat Kandili’ne erişecek.
Ramazan’a kaç gün kalıyor?
Berat Gecesi’nin ardından Ramazan Ayı’na 15 gün kalacağını ve Bolu’nun bu kutsal geceden sonra yapılacak toplantı ile Ramazan Ayı’na hazırlanacağını söyleyen Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş Bolu’nun tüm ilçelerinde ve merkezdeki camilerinin Ramazan’ı en güzel şekilde karşılayacağını belirtti.
Bolu’da kaç camii var?
Bolu Merkez ilçe ile birlikte tüm ilçelerde bin 236 cami ve mescid olduğunu söyleyen Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş “Berat Gecesi demek, Ramazan’a 15 gün kaldı demek. Biz de o mübarek gecemizden sonraki hafta toplantı yapacağız ve kalan 15 gün içerisinde Bolu’nun tüm camilerini on bir ayın sultanı Ramazan’a hazır edeceğiz. Camilerimizin temizliği, Ramazan programları ve Enderun usulü teravih namazları bu toplantımızın ardından belirlenecek” dedi.
Bolu camilerine imam atamaları
Bolu il genelinde mevcut olan 236 caminin de Ramazan için hazırlanacağını söyleyen Demirtaş, 26 Şubat Pazartesi gününden itibaren çalışmaların başlayacağını kaydetti. Demirtaş ayrıca imamı olmayan boş camilere de bu süre içerisinde kadro atamalarının gerçekleşeceğini ifade etti.
2024 Ramazan Ayı ne zaman?
2024 Ramazan Ayı bu sene 11 Mart 2024 Pazartesi günü başlayıp, 9 Nisan 2024 Salı günü bitecek. İslam Alemi 10 Mart Pazar gecesini 11 Mart Pazartesi’ye bağlayan gece ilk sahurunu yapacak, 10 Nisan 2024 Çarşamba sabahı kılınacak olan Bayram Namazı ile Şevval ayında 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı’nı kutlayacak.
Bayram Namazına hazırlık ve niyet
Bayram namazına başlamadan önce, müezzin tarafından yapılan hatırlatmalar ve niyet etme yönlendirmesi önemlidir. Hangi bayram için namaz kılınacaksa, o bayramın niyetiyle, "Allah'ım senin rızan için Ramazan/Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" diyerek niyet edilir. Bu, namazın niyet ve odak noktasını belirler.
Bayram Namazının ilk rekatı
Bayram namazının ilk rekatında, niyetin ardından tekbir alınır ve "Sübhaneke" duası okunur. İlk üç tekbir fasılasıyla alınır ve her tekbirden sonra eller yanlara salınır. Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanır ve imam "Fatiha" ve bir zammı sure okur. Cemaat, bu sırada imamı dinler. Rüku ve secde yapılarak ikinci rekata geçilir.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.