- G:

Mengenli vatandaşların çekip haber ihbar hattımıza ulaştırdığı fotoğraflar tarife gerek bırakmıyor

Mengen Belediyesi, altyapı eksiklikleri, sosyal alanların yetersizliği ve turizmdeki düşüş gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya. Belediye Başkanı Turhan Bulut'un yönetimi altında, Mengen'in potansiyeli tam anlamıyla kullanılamıyor, ilçe sakinleri ve öğrenciler zorluklarla mücadele ediyor.

mask

Mengen Belediyesi, altyapı eksiklikleri, sosyal alanların yetersizliği ve turizmdeki düşüş gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya. Belediye Başkanı Turhan Bulut'un yönetimi altında, Mengen'in potansiyeli tam anlamıyla kullanılamıyor, ilçe sakinleri ve öğrenciler zorluklarla mücadele ediyor.

Mengen, yıllardır Türkiye'nin gastronomi alanında öne çıkan bölgelerinden biri olarak bilinirken, son dönemde yaşanan altyapı ve turizmdeki gerileme ile gündeme geldi.

2/8
mask

CHP'li Belediye Başkanı Turhan Bulut'un yönetimi altında, Mengen'in birçok temel belediyecilik hizmetinde yetersiz kaldığı ve ilçenin potansiyelini tam anlamıyla kullanamadığı belirtiliyor.

3/8
Altyapı Sorunları ve Sosyal Alanların Yetersizliği mask

Altyapı Sorunları ve Sosyal Alanların Yetersizliği

Mengen halkı, yıllardır süregelen altyapı sorunlarıyla mücadele ediyor.

4/8
mask

Bozuk yollar, sık sık yaşanan su kesintileri ve yağmur yağdığında suların bulanık akması gibi problemler, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor.

5/8
mask

Ayrıca, özellikle yaz aylarında suyun zor çıkması, ilçede ciddi bir altyapı sorununun varlığını işaret ediyor.

6/8
Turizmdeki Gerileme ve Festivalin Düşen Çekiciliği mask

Turizmdeki Gerileme ve Festivalin Düşen Çekiciliği

Turizm açısından önemli bir potansiyele sahip Mengen, sosyal alanların yetersizliği ve turistleri çekecek cazibe merkezlerinin eksikliği nedeniyle turist sayısında ciddi bir düşüşle karşı karşıya. Yıllar boyunca coşkuyla kutlanan Mengen Aşçılık Festivali'nin, Turhan Bulut döneminde eski heyecanını yitirmesi ve ilçenin tanıtımına katkıda bulunamaması, halk arasında büyük hayal kırıklığı yaratıyor.

7/8
Eğitim ve Yaşam Kalitesindeki Zorluklar mask

Eğitim ve Yaşam Kalitesindeki Zorluklar

Mengen'de bulunan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin karşılaştığı konut sıkıntısı ve yetersiz sosyal yaşam alanları, ilçenin genel gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Öğrencilerin yaşadığı ulaşım zorlukları, eğitim ve yaşam kalitesi üzerinde ek baskı oluşturuyor.

8/8
Çözüm Bekleyen Temel Sorunlar mask

Çözüm Bekleyen Temel Sorunlar

Park bakımı ve çöp toplama hizmetlerindeki yetersizlikler, Mengen'in çevresel estetiği ve halk sağlığı açısından ciddi sorunlar yaratıyor. Bakımsız parklar ve çöp birikintileri, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini düşürürken, çevre kirliliğine ve sağlık risklerine

Yeniden Canlanma İçin Çözüm Odaklı Yönetim

Mengen'in altyapı, turizm, eğitim ve çevre düzenlemesi gibi temel alanlarda yaşadığı sorunlar, daha etkili ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışının gerekliliğini ortaya koyuyor. İlçenin yeniden canlanması ve potansiyelini tam anlamıyla kullanabilmesi için, mevcut sorunlara kalıcı çözümler üretilebilmesi büyük önem taşıyor.

yol açıyor.

23 Şub 2024 - 10:30 Bolu/ Mengen- Çevre

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66
Türkiye’de azalırken Bolu’da arttı… mask
Türkiye’de azalırken Bolu’da arttı…
Bolu camileri Ramazan’a hazırlanıyor mask
Bolu camileri Ramazan’a hazırlanıyor
Karadeniz’de insan vahşeti mask
Karadeniz’de insan vahşeti
Kartalkaya ve Uludağ Kayak merkezleri bu hafta sonu tarihi bir yoğunluk yaşadı mask
Kartalkaya ve Uludağ Kayak merkezleri bu hafta sonu tarihi bir yoğunluk yaşadı
Bakir doğal gölette gözlem yapıp doğanın tadını çıkarın! Sulak alan olarak tescillenen gölet, doğaseverleri mest ediyor mask
Bakir doğal gölette gözlem yapıp doğanın tadını çıkarın! Sulak alan olarak tescillenen gölet, doğaseverleri mest ediyor
Türkiye’nin en gözde tatil yerlerinden Abant Tabiat Parkı doğal güzelliği ile yılın dört mevsiminde de yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor. mask
Türkiye’nin en gözde tatil yerlerinden Abant Tabiat Parkı doğal güzelliği ile yılın dört mevsiminde de yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL