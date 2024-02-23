Mengenli vatandaşların çekip haber ihbar hattımıza ulaştırdığı fotoğraflar tarife gerek bırakmıyor

Park bakımı ve çöp toplama hizmetlerindeki yetersizlikler, Mengen'in çevresel estetiği ve halk sağlığı açısından ciddi sorunlar yaratıyor. Bakımsız parklar ve çöp birikintileri, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini düşürürken, çevre kirliliğine ve sağlık risklerine

Yeniden Canlanma İçin Çözüm Odaklı Yönetim

Mengen'in altyapı, turizm, eğitim ve çevre düzenlemesi gibi temel alanlarda yaşadığı sorunlar, daha etkili ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışının gerekliliğini ortaya koyuyor. İlçenin yeniden canlanması ve potansiyelini tam anlamıyla kullanabilmesi için, mevcut sorunlara kalıcı çözümler üretilebilmesi büyük önem taşıyor.

yol açıyor.