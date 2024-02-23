Mengenli vatandaşların çekip haber ihbar hattımıza ulaştırdığı fotoğraflar tarife gerek bırakmıyor

Mengen Belediyesi, altyapı eksiklikleri, sosyal alanların yetersizliği ve turizmdeki düşüş gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya. Belediye Başkanı Turhan Bulut'un yönetimi altında, Mengen'in potansiyeli tam anlamıyla kullanılamıyor, ilçe sakinleri ve öğrenciler zorluklarla mücadele ediyor.
Mengen, yıllardır Türkiye'nin gastronomi alanında öne çıkan bölgelerinden biri olarak bilinirken, son dönemde yaşanan altyapı ve turizmdeki gerileme ile gündeme geldi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.