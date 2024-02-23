Türkiye’de azalırken Bolu’da arttı…

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, Türkiye genelinde evlenme ve boşanma oranlarında gözlemlenen değişimleri detaylandırırken, Bolu özelinde yaşanan artışlar dikkat çekiyor.
Türkiye genelinde evlenme ve boşanma oranlarındaki değişim
2023 yılında Türkiye genelinde evlenen çiftlerin sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 1,81 azalarak 565 bin 435 oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.