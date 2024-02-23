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Türkiye’de azalırken Bolu’da arttı…

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, Türkiye genelinde evlenme ve boşanma oranlarında gözlemlenen değişimleri detaylandırırken, Bolu özelinde yaşanan artışlar dikkat çekiyor.

Türkiye genelinde evlenme ve boşanma oranlarındaki değişim mask

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, Türkiye genelinde evlenme ve boşanma oranlarında gözlemlenen değişimleri detaylandırırken, Bolu özelinde yaşanan artışlar dikkat çekiyor.

Türkiye genelinde evlenme ve boşanma oranlarındaki değişim

2023 yılında Türkiye genelinde evlenen çiftlerin sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 1,81 azalarak 565 bin 435 oldu.

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Aynı dönemde boşanan çiftlerin sayısı da 171 bin 881'e düşerek, boşanma oranlarında bir azalma gösterdi

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Ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,3, kadınlarda ise 25,7 olarak kaydedildi, bu da evlenme yaşının yükseldiğini gösteriyor.

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Bolu'da evlenme oranlarındaki artış mask

Bolu'da evlenme oranlarındaki artış

Bolu'da ise evlenme sayıları, 2018'den 2023'e kadar sürekli bir artış gösterdi.

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2023 yılında 2,033 olarak kaydedilen evlenme sayısı, Bolu'nun evlenme oranlarında istikrarlı bir artışın olduğunu ortaya koyuyor. Bu artış, Bolu'nun sosyal ve kültürel dinamiklerinde yaşanan olumlu değişimlerin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

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Bolu'da boşanma oranları mask

Bolu'da boşanma oranları

Bolu'da boşanma sayıları da son yıllarda dalgalanmalar göstermiş, ancak 2021'de yaşanan sıçramanın ardından, 2023 yılında 592 olarak kaydedilmiş. Bu, Bolu'da aile yapısının ve toplumsal ilişkilerin dinamiklerinde yaşanan değişikliklere işaret ediyor.

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Bolu ve Türkiye genelindeki evlilik yaşı farklılıkları mask

Bolu ve Türkiye genelindeki evlilik yaşı farklılıkları

Türkiye genelinde ortalama ilk evlenme yaşı artarken, Bolu'daki evlenme oranlarının artması, bölgedeki genç nüfusun evliliğe olan eğiliminde bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Bolu'daki bu trend, genel olarak Türkiye'deki ortalama evlenme yaşının üzerinde bir eğilim sergileyebilir.

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Yabancı uyruklu evliliklerde bolu'nun yeri mask

Yabancı uyruklu evliliklerde bolu'nun yeri

Türkiye genelinde yabancı damatların sayısı 6,345, yabancı gelinlerin sayısı ise 31,029 olurken, Bolu'daki yabancı uyruklu evliliklerin oranı ve etkisi üzerine detaylı veri bulunmamaktadır. Ancak, Türkiye genelindeki artış, Bolu'da da uluslararası ilişkilerin ve kültürel etkileşimin bir yansıması olarak görülebilir.

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Bolu'da evlilik ve boşanma üzerine mask

Bolu'da evlilik ve boşanma üzerine

Bolu, evlenme ve boşanma istatistiklerindeki değişimlerle, Türkiye'nin sosyo-kültürel yapısındaki dinamik değişimlerin bir örneğini teşkil ediyor.

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 Bolu'daki artan evlenme oranları ve yaşanan boşanma oranlarındaki dalgalanmalar, bölgedeki toplumsal yapı ve aile ilişkilerindeki evrimi gözler önüne seriyor.

23 Şub 2024 - 10:12 - Yaşam

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