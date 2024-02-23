Türkiye’de azalırken Bolu’da arttı…

2023 yılında 2,033 olarak kaydedilen evlenme sayısı, Bolu'nun evlenme oranlarında istikrarlı bir artışın olduğunu ortaya koyuyor. Bu artış, Bolu'nun sosyal ve kültürel dinamiklerinde yaşanan olumlu değişimlerin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.