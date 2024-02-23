Bolu ne ile ünlü? Bolu’nun eşsiz tatları neler?

Kaldırık Dolması ve Bakla Çullaması, sebze yemeklerinin ne kadar önemli olduğunun kanıtıdır. Cevizli Keşli Erişte, Bolu'nun sevilen bir diğer yemeğidir ve tereyağı, ceviz ile keş peynirinin muhteşem uyumuyla hazırlanır.