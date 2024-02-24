Çırak olarak başladığı işin ustası oldu, şimdi Avrupa ülkelerinden sipariş alıyor

Bulgaristan'da mutfak dolabı talebi çok var. Oraya çok mutfak dolabı getirdik. Buradan kendimiz montajını yapıp teslim ettik. Bulgaristan'da camiler oluyor, minber, mescitler, ibadethaneler var. Müftülük aracılığı ile bizi bulanlar oldu. Sofya'da bir iş yaptık. Onu görenlerden talepler geldi. Bulgaristan'da ibadethaneler açılmaya başladı. Cami olarak değil de küçük mescit olarak açılıyor. Edirne'de birçok camide restorasyon işlerine katıldım. Şuanda Sokullu Hamamı restorasyonunu yapıyoruz. Genelde kimsenin yapamadığı işleri yapmaya çalışıyoruz. Marangozların yapamadığı işleri bize getirdikleri oldu. Sanayide bunları bizden başka yapan usta yok" ifadelerine yer verdi.