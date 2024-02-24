Çırak olarak başladığı işin ustası oldu, şimdi Avrupa ülkelerinden sipariş alıyor

12 yaşındayken çırak olarak marangoz dükkanında işe başlayan Yılmaz Kiriş, zamanla işin ustası oldu ve birçok kurumda şirket elemanı olarak çalışıp emekli olduktan sonra ise kendi iş yerini açtı. 44 yıldır marangozluk mesleğini sürdüren Kiriş, sanayide açtığı atölyesinde yurt dışından aldığı siparişleri hazırlıyor.
Küçük yaşta marangozda çırak olarak başladığı serüvenini işinin ustası olarak devam ettiren 56 yaşındaki Yılmaz Kiriş'in, restorasyon çalışmalarından, camilerin yer döşemeleri ve ahşap kapılarına, minberden, mescitlere ve ibadethanelere kadar birçok eserde emeği var.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.