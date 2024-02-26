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Kahvaltı yaptırmadan okula göndermeyin…

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Pediatrist Dr. Aysel Açıkgözoğlu, okul çağı çocuklarının sağlıklı büyüme ve akademik başarısı için kahvaltının vazgeçilmez önemini vurguluyor. Sağlıklı beslenme grupları ve kahvaltının faydaları ise haberimizde…

Kahvaltının altın değeri mask

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Pediatrist Dr. Aysel Açıkgözoğlu, okul çağı çocuklarının sağlıklı büyüme ve akademik başarısı için kahvaltının vazgeçilmez önemini vurguluyor. Sağlıklı beslenme grupları ve kahvaltının faydaları ise haberimizde…

Kahvaltının altın değeri

Son yıllarda yetişkinler arasında popüler olan aralıklı oruç trendi, kahvaltı öğününün önemini gölgelemiş olabilir.

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Ancak Pediatrist Dr. Aysel Açıkgözoğlu, okul çağındaki çocuklar için kahvaltının 'altın' değerinde olduğunu hatırlatıyor. Kahvaltının, çocukların gün içindeki performansını ve özgüvenini artırdığını, aynı zamanda obezite riskini azalttığını belirtiyor.

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Sağlıklı beslenmenin yaşam boyu önemi mask

Sağlıklı beslenmenin yaşam boyu önemi

Dr. Açıkgözoğlu, sağlıklı bir yaşam için beslenmenin doğumdan itibaren yaşlılığa kadar her dönemde kritik bir rol oynadığını vurguluyor.

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Özellikle okul çağındaki çocuklar için, günün büyük bir kısmını dışarıda geçirdikleri ve daha bağımsız hareket ettikleri için, beslenmenin daha da önem kazandığını belirtiyor.

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Beslenme grupları ve çocuk gelişimi mask

Beslenme grupları ve çocuk gelişimi

Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişimini desteklemek için, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen beş ana besin grubuna dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

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Bu gruplar; ekmek, tahıl, pirinç, makarna; meyve ve sebze; et, tavuk, balık; süt ürünleri; ve şeker grubunu içerir.

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Besin gruplarının önemi mask

Besin gruplarının önemi

Dr. Açıkgözoğlu, her bir besin grubunun çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi üzerindeki pozitif etkilerini detaylandırıyor.

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Özellikle ekmek, tahıl ve makarna grubunun, çocukların okul başarısını destekleyen B vitamini, demir, posa ve mineraller açısından zengin olduğunu belirtiyor. Meyve ve sebzelerin vitaminler, süt ürünlerinin ise güçlü kemikler ve dişler için önemli olduğunu vurguluyor.

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Kahvaltının gücü mask

Kahvaltının gücü

Dr. Açıkgözoğlu, günün en önemli öğünü olarak kahvaltının, çocukların okulda daha başarılı ve enerjik olmalarını sağladığını ifade ediyor.

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Kahvaltı yapan çocukların daha az yorulduğunu ve daha yüksek özgüvene sahip olduğunu, ayrıca obezite riskinin azaldığını belirtiyor.

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Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının teşviki mask

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının teşviki

Son olarak, Dr. Açıkgözoğlu, ebeveynlere çocuklarının sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etme konusunda önemli görevler düştüğünü hatırlatıyor. Çocukların kahvaltı yapmalarının sağlanması, doğru besin gruplarından dengeli bir şekilde faydalanmaları ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılmasının önemini vurguluyor.

26 Şub 2024 - 07:00 - Sağlık

# çocuk
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