Kahvaltı yaptırmadan okula göndermeyin…

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Pediatrist Dr. Aysel Açıkgözoğlu, okul çağı çocuklarının sağlıklı büyüme ve akademik başarısı için kahvaltının vazgeçilmez önemini vurguluyor. Sağlıklı beslenme grupları ve kahvaltının faydaları ise haberimizde…
Kahvaltının altın değeri
Son yıllarda yetişkinler arasında popüler olan aralıklı oruç trendi, kahvaltı öğününün önemini gölgelemiş olabilir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.