Yeryüzü cenneti Bolu’da macera: Alabarda - Seben Göleti doğa yürüyüşü

Bolu'nun büyüleyici doğasında unutulmaz bir macera yaşamaya hazır mısınız? Alabarda - Seben Göleti arasındaki 16 km'lik yürüyüş parkuru, doğa tutkunlarını bekliyor. Katılımın her hafta arttığı bu etkinlikte yerinizi alın, doğanın kalbinde bir yolculuğa çıkın.
Bolu'da doğa yürüyüşlerine artan ilgi
Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Turizm ve Tanıtım Birimi, doğaseverler için unutulmaz yürüyüşler düzenliyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.