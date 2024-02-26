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Yeryüzü cenneti Bolu’da macera: Alabarda - Seben Göleti doğa yürüyüşü

Bolu'nun büyüleyici doğasında unutulmaz bir macera yaşamaya hazır mısınız? Alabarda - Seben Göleti arasındaki 16 km'lik yürüyüş parkuru, doğa tutkunlarını bekliyor. Katılımın her hafta arttığı bu etkinlikte yerinizi alın, doğanın kalbinde bir yolculuğa çıkın.

Bolu'da doğa yürüyüşlerine artan ilgi mask

Bolu'nun büyüleyici doğasında unutulmaz bir macera yaşamaya hazır mısınız? Alabarda - Seben Göleti arasındaki 16 km'lik yürüyüş parkuru, doğa tutkunlarını bekliyor. Katılımın her hafta arttığı bu etkinlikte yerinizi alın, doğanın kalbinde bir yolculuğa çıkın.

Bolu'da doğa yürüyüşlerine artan ilgi

Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Turizm ve Tanıtım Birimi, doğaseverler için unutulmaz yürüyüşler düzenliyor.

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Her geçen hafta artan bir ilgiyle karşılanan bu etkinlikler, doğa tutkunlarını Bolu'nun eşsiz güzelliklerini keşfetmeye davet ediyor.

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Sosyal medya üzerinden duyurulan yürüyüşler, katılımcılar tarafından büyük bir heyecanla karşılanıyor.

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Yürüyüşe katılmak isteyenler, form doldurma sürecinde adeta zamanla yarışıyor.

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Kayıt heyecanı ve başlangıç noktası mask

Kayıt heyecanı ve başlangıç noktası

Doğa yürüyüşüne katılım için online formun doldurulması gerekiyor. "Kayıtlarımız dolmuştur" uyarısını almadan formu başarıyla gönderen katılımcılar, "Yürüyüşe kabul edildiniz" bildirimiyle büyük bir mutluluk yaşıyor. Bu süreç, doğaseverler arasında adeta bir yarış atmosferi oluşturuyor. Yürüyüş, Bolu'nun Kıbrısçık yolu üzerinde bulunan Alabarda orman binalarının yer aldığı, 1429 rakımlı bölgeden başlıyor.

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Yürüyüşün liderleri ve parkur detayları mask

Yürüyüşün liderleri ve parkur detayları

16 km uzunluğundaki Alabarda - Seben Göleti yürüyüşü, Süleyman Özdoğan liderliğinde, Ertuğrul Bulut ve Osman Teoman'ın desteğiyle gerçekleştiriliyor. Bu etkinlik, 53 doğaseverin katılımıyla, zorluk derecesi üç olarak belirlenen bir parkurda yapılıyor. Yürüyüş, doğanın tüm renklerini ve güzelliklerini katılımcılara sunuyor.

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Doğanın renkleriyle buluşma mask

Doğanın renkleriyle buluşma

Yürüyüş sırasında, Tepe Yaylası'ndan geçilirken, sarı-mavi ve mor çiğdemler yürüyüşçülerin objektiflerine yansıyor. Bu doğal güzellikler, yürüyüşün sadece fiziksel bir aktivite olmadığını, aynı zamanda görsel bir şölen sunduğunu kanıtlıyor. Katılımcılar, bu eşsiz manzaraları fotoğraflayarak, doğanın sunduğu güzellikleri ölümsüzleştiriyor.

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Mola noktaları ve unutulmaz anlar mask

Mola noktaları ve unutulmaz anlar

Gerenözü Yaylası'nda verilen çay molası, yürüyüşçülere dinlenme ve etrafı keşfetme fırsatı sunuyor. Seben Göleti'ne ulaşıldığında, Solaklar Yaylası'nda bulunan göletin simgesi olan kuru ağaç önünde toplu bir fotoğraf çekimi gerçekleştiriliyor.

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Bu, katılımcılar için yürüyüşün doruk noktasını oluşturuyor ve unutulmaz anılar biriktiriyor.

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Yürüyüşün sonu ve duygusal anlar mask

Yürüyüşün sonu ve duygusal anlar

Adro Park'ta verilen yemek molası, dünyanın parası harcanarak yapılan ancak bakımsız kalan kamp alanının durumuna dikkat çekiyor.

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Yemek sonrası, Taşlıyayla göletinin kenarındaki kayalık alanda devam eden yürüyüş, Seben Göleti Camii'nde son buluyor. 1474 rakımdaki bu noktada yürüyüşün sona ermesi, katılımcılarda hem bir hüzün hem de başarı duygusu uyandırıyor.

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Bolu'nun doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen herkesi bu yürüyüşlere katılmaya davet ediyoruz. Doğa ile iç içe geçireceğiniz bu zaman, hem bedeninize hem de ruhunuza iyi gelecek.

26 Şub 2024 - 20:00 Bolu- Çevre

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