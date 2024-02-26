Yeryüzü cenneti Bolu’da macera: Alabarda - Seben Göleti doğa yürüyüşü

16 km uzunluğundaki Alabarda - Seben Göleti yürüyüşü, Süleyman Özdoğan liderliğinde, Ertuğrul Bulut ve Osman Teoman'ın desteğiyle gerçekleştiriliyor. Bu etkinlik, 53 doğaseverin katılımıyla, zorluk derecesi üç olarak belirlenen bir parkurda yapılıyor. Yürüyüş, doğanın tüm renklerini ve güzelliklerini katılımcılara sunuyor.