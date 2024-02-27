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2024 Ramazan ayı ne zaman? Oruç ne zaman başlıyor?

2024 Ramazan oruç ne zaman? 2024 ilk sahur ne zaman? 2024 ilk imsak ne zaman? 2024 ilk orucu ne zaman tutacağız? 2024 ilk teravih ne zaman? 2024 ramazan ayına sayılı günler kala merak ediliyor, hepsi ve daha fazlası haberimizde…

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2024 Ramazan oruç ne zaman? 2024 ilk sahur ne zaman? 2024 ilk imsak ne zaman? 2024 ilk orucu ne zaman tutacağız? 2024 ilk teravih ne zaman? 2024 ramazan ayına sayılı günler kala merak ediliyor, hepsi ve daha fazlası haberimizde…

2024 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç, sahur, imsak ve teravih vakitleri ve Ramazan Bayramı ne zaman? 2024 Ramazan Ayı’nın manevi atmosferini yaşayın…

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2024 Ramazan Ayının başlangıcı ve önemi mask

2024 Ramazan Ayının başlangıcı ve önemi

2024 yılında Ramazan ayı, İslam aleminin merakla beklediği bir döneme işaret ediyor.

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak. Ramazan, müminler için rahmet, mağfiret ve manevi yenilenme mevsimi olarak kabul edilir. Bu ay, ibadet ve iyiliklerle dolu geçirilerek ebedi mutluluğa ulaşmanın kapılarını aralar.

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İlk oruç, sahur ve imsak vakitleri mask

İlk oruç, sahur ve imsak vakitleri

2024 Ramazan ayının ilk günü, 11 Mart'ta sabahın ilk ışıklarıyla başlayacak. Müminler, bu tarihte ilk sahura kalkarak Ramazan'ın manevi atmosferine adım atacaklar.

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İmsak vakti, oruç tutmaya niyetlenenler için günün başlangıcını işaret eder ve bu vakit, yerel takvimlere göre değişiklik gösterebilir.

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İlk teravih namazı, ilk sahur, ilk iftar ne zaman? mask

İlk teravih namazı, ilk sahur, ilk iftar ne zaman?

Ramazan ayının bir diğer önemli ibadeti olan Teravih namazı, Ramazan ayından bir gün önce kılınmaya başlanır. On bir ayın sultanı olan Ramazanın ilk teravih namazı, 10 Mart 2024'te tüm camilerde kılınacak. Aynı gece ilk oruç için gece ilk sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk oruç ile birlikte akşam iftar yapılacak.

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Teravih namazı nasıl kılınır? mask

Teravih namazı nasıl kılınır?

Önce yatsı namazının ilk sünneti, farzı ve son sünneti kılınır. Ardından teravih namazına niyet edilir.

Niyet

Euzü Besmele çekilerek “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için teravih namazını kılmaya.” Sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

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  1. Rekat

Sırasıyla "Sübhaneke duası" okunur, "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Rüku ve secde yapılır.

  1. Rekat

"Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okunur ve selam verilir. Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.

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  1. Rekat

"Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku ve secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.

  1. Rekat

"Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku secde yapılırak oturulur. Bu oturuşta "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"ı okunduktan sonra sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder.

Teravih namazının ardından 3 rekat vitir namazı kılınır.

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Ramazan Bayramı 2024 mask

Ramazan Bayramı 2024

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte müminler, 10 Nisan 2024 tarihinde Ramazan Bayramı'nı idrak edecekler. Bayram, oruç ibadetinin tamamlanmasının sevincini yaşamak ve sosyal dayanışmayı pekiştirmek için önemli bir fırsattır.

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Ramazan ayının manevi atmosferi ve önemi mask

Ramazan ayının manevi atmosferi ve önemi

Ramazan ayı, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve dolayısıyla Kur'an ayı olarak da bilinir. Bu ayın getirdiği manevi atmosfer, müminleri daha fazla ibadet etmeye, Kur'an okumaya ve kendilerini manevi olarak geliştirmeye teşvik eder. Ayrıca, Ramazan ayı boyunca yapılan yardımlar ve gösterilen dayanışma, toplumun sosyal yapısını güçlendirir.

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Ramazan ve toplumsal dayanışma mask

Ramazan ve toplumsal dayanışma

Ramazan ayı, yoksullara yardım etme ve toplumsal dayanışmayı artırma açısından da büyük bir öneme sahiptir. Bu ay boyunca verilen zekat ve fitreler, toplumun ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlar. Ramazan, aynı zamanda, bireyler arasındaki bağları güçlendiren ve toplumun manevi birlikteliğini pekiştiren bir zaman dilimidir.

 

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2024 Ramazan ayı, hem manevi bir yenilenme dönemi hem de toplumsal dayanışmanın arttığı bir zaman olarak, tüm İslam alemi için önemli bir ay olacak.

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Bu kutsal ayın getirdiği manevi atmosferi en iyi şekilde değerlendirerek, rahmet, mağfiret ve cennet kapılarının açıldığı bir dönemi yaşamak mümkün olacak.

27 Şub 2024 - 07:00 - Güncel

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