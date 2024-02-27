2024 Ramazan ayı ne zaman? Oruç ne zaman başlıyor?

2024 Ramazan oruç ne zaman? 2024 ilk sahur ne zaman? 2024 ilk imsak ne zaman? 2024 ilk orucu ne zaman tutacağız? 2024 ilk teravih ne zaman? 2024 ramazan ayına sayılı günler kala merak ediliyor, hepsi ve daha fazlası haberimizde…
2024 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç, sahur, imsak ve teravih vakitleri ve Ramazan Bayramı ne zaman? 2024 Ramazan Ayı’nın manevi atmosferini yaşayın…
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.