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Akdeniz kıyılarını denizanaları bastı: Kızkalesi sahiline yüzlercesi vurdu

Zehirli iğneleri bulunan denizanalarını gören vatandaşlar şaşırırken, bazı vatandaşlar ise dikkate almadan yüzmeye devam etti. Son 2 günde yüzlerce denizanası kıyıya vururken, güneşli havayı fırsat bulan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşırdı.

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Zehirli iğneleri bulunan denizanalarını gören vatandaşlar şaşırırken, bazı vatandaşlar ise dikkate almadan yüzmeye devam etti. Son 2 günde yüzlerce denizanası kıyıya vururken, güneşli havayı fırsat bulan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşırdı.

Türkiye'nin tatil merkezlerinden Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin’de sahil kenarları denizanasıyla doldu.

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Bölgenin gözde mekanı Kızkalesi sahilinde kıyıya vuran yüzlerce denizanası dikkat çekerken, vatandaşlar da şaşırarak panik oldu.

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Zehirli deniz anası kabusu mask

Zehirli deniz anası kabusu

Önemli turizm merkezlerinden Mersin’de zehirli iğneleri bulunan denizanası kabusu yaşanmaya başladı.

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Son günlerde dalgalarla birlikte sahil kenarlarında görülmeye başlanan denizanaları yoğunlaştı.

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Özellikler Erdemli ilçesinde yer alan turizmin göz bebeği Kızkalesi’nin sahillerine kadar gelen yüzlerce denizanası dikkat çekti.

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Küresel ısınmanın en iyi örneği mask

Küresel ısınmanın en iyi örneği

Bazı vatandaşlar bölgede yürüyüş yaparken, bazıları da kıyıya vuran denizanalarını dikkate almadan yüzdü.

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Denizanalarının çoğaldığına dikkat çeken Fen Bilimleri Öğretmeni Kemal Bahar, "Bu durum küresel iklim değişikliğinin bir belirtisi. Gün geçtikçe çevre sorunlarının artmasıyla yaşanan sıcaklıktan karşımıza çıkıyor. Bu da olumsuz bir durum olarak görünüyor" dedi.

 

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Tatile gelenlerde tedirgin oldu mask

Tatile gelenlerde tedirgin oldu

Malatya'dan gelen İlginay Öztürk ise, "Her yıl Mersin'e tatile geliyorum. Bu sene de depremzede olarak kaldık.Denizimiz çok güzeldi ama bugün denizanalarını görünce panik yaptık. İnşallah bir şeyin habercisi değildir" diye konuştu. Mardin'den gezmeye gelen Fırat Fırat da denizanalarını Kızkalesi bölgesinde yoğun olarak görüp şaşırdıklarını söyledi.

27 Şub 2024 - 12:00 - Çevre

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