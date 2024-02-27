Akdeniz kıyılarını denizanaları bastı: Kızkalesi sahiline yüzlercesi vurdu

Zehirli iğneleri bulunan denizanalarını gören vatandaşlar şaşırırken, bazı vatandaşlar ise dikkate almadan yüzmeye devam etti. Son 2 günde yüzlerce denizanası kıyıya vururken, güneşli havayı fırsat bulan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşırdı.
Türkiye'nin tatil merkezlerinden Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin’de sahil kenarları denizanasıyla doldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.