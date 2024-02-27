Teravih namazı nedir? Teravih namazı nasıl kılınır?

2024 Ramazan Ayı yaklaşıyor. Ramazanla birlikte yapılacak olan ibadetlerin başında gelen teravih namazı da orucun başlamasından bir gün önce kılınmaya başlayacak. Peki teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekâttır? Haberimizde…
Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazının önemi nedir?, Teravih namazının kılınışı, rekat sayısı, evde nasıl kılınır gibi soruların cevapları burada! Ramazan ayında Müslümanlar için önemli bir ibadet olan teravih namazının detayları ve öğrenmek istediğiniz her şey bu haberde…
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.