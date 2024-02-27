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Teravih namazı nedir? Teravih namazı nasıl kılınır?

2024 Ramazan Ayı yaklaşıyor. Ramazanla birlikte yapılacak olan ibadetlerin başında gelen teravih namazı da orucun başlamasından bir gün önce kılınmaya başlayacak. Peki teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekâttır? Haberimizde…

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2024 Ramazan Ayı yaklaşıyor. Ramazanla birlikte yapılacak olan ibadetlerin başında gelen teravih namazı da orucun başlamasından bir gün önce kılınmaya başlayacak. Peki teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekâttır? Haberimizde…

Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazının önemi nedir?, Teravih namazının kılınışı, rekat sayısı, evde nasıl kılınır gibi soruların cevapları burada! Ramazan ayında Müslümanlar için önemli bir ibadet olan teravih namazının detayları ve öğrenmek istediğiniz her şey bu haberde…

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Ramazan Ayının önemli nafile ibadeti mask

Ramazan Ayının önemli nafile ibadeti

Teravih namazı, Müslümanlar için Ramazan ayının ayrılmaz bir parçasıdır. İslam âleminin kıldığı nafile bir namaz olan teravih, hem kadınlar hem de erkekler tarafından cemaatle camide veya evde tek başına kılınabilir.

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Bu ibadet sadece Ramazan ayında yatsı namazından sonra gerçekleştirilir ve İslam'ın sünnetlerinden biridir.

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Teravih Namazı nasıl kılınır? mask

Teravih Namazı nasıl kılınır?

Teravih namazı, belirli bir adımlar zinciriyle gerçekleştirilir. İlk olarak yatsı namazının sünneti, farzı ve son sünneti kılınır.

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Ardından imam veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur ve niyet edilerek iftitah tekbiri alınır.

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Sübhaneke'nin okunmasının ardından imam açıktan Fatiha ve bir sure okur ve cemaatle birlikte rükû ve secdeler yapılır.

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Teravih Namazında rekat sayısı ve detayları mask

Teravih Namazında rekat sayısı ve detayları

Teravih namazı 20 rekat olarak kılınır. Her rekatta imam açıktan Fatiha ve bir sure okur. İlk dört rekatta oturulduğunda Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena duaları okunur. Daha sonra diğer rekatlarda da aynı adımlar tekrarlanır ve sonunda teravih tamamlanır. Teravih namazı farz değil sünnettir.

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Evde Teravih Namazı nasıl kılınır? mask

Evde Teravih Namazı nasıl kılınır?

Teravih namazı evde de kılınabilir. Aile bireyleri, kendi başlarına veya bir imam eşliğinde cemaatle teravih namazını kılabilirler.

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Evde kılınacak teravih namazında da aynı adımlar takip edilir ve namazın sonunda vitir namazı da kılınabilir.

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Teravih Namazında rekat sayısının önemi mask

Teravih Namazında rekat sayısının önemi

Teravih namazının 20 rekat olduğu genel kabul görmüş bir bilgidir. İslam fıkıh bilginleri, bu rekat sayısını Hz. Peygamber'in uygulamasına dayandırarak belirlemişlerdir.

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Yorgunluk veya meşguliyet durumlarında daha az rekatla da teravih namazı kılınabilir.

Teravih Namazından sonra okunan dua

Yâ hannân, yâ mennân, yâ deyyân, yâ bürhân,

Yâ zel-fadli vel-ihsân, nerc-ûl afve vel-gufrân,

Vec'al-nâ min utekâi şehr-i ramazân bi-hürmet-il Kur'ân.

Anlamı:

Ey merhameti acıması çok olan, ey ihsanı, nimeti bol olan, ey insanları hesaba çeken onları inanç ve amelleriyle mükafatlandıran, ey varlığını birliğini gösteren delilleri yaratan.

Ey lütfu ve ihsanı bol olan [Rabbimiz], affını ve bağışlamanı dileriz.

Kur’an-ı kerim hürmetine bizi Ramazan ayında ateşten [Cehennemden] azat edilenlerden eyle.

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Teravih Namazının ruhu ve önemi mask

Teravih Namazının ruhu ve önemi

Teravih namazı, Ramazan ayının manevi atmosferine katkıda bulunur. Bu ibadet, müslümanların bir araya gelerek birlik ve beraberlik içinde dualarını edip Allah'a yakınlaşmalarını sağlar. Özellikle cemaatle kılınması tavsiye edilen teravih namazı, bu ayın ruhunu ve bereketini daha da pekiştirir.

27 Şub 2024 - 13:00 - Güncel

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