Teravih namazı nedir? Teravih namazı nasıl kılınır?

2024 Ramazan Ayı yaklaşıyor. Ramazanla birlikte yapılacak olan ibadetlerin başında gelen teravih namazı da orucun başlamasından bir gün önce kılınmaya başlayacak. Peki teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekâttır? Haberimizde…

Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazının önemi nedir?, Teravih namazının kılınışı, rekat sayısı, evde nasıl kılınır gibi soruların cevapları burada! Ramazan ayında Müslümanlar için önemli bir ibadet olan teravih namazının detayları ve öğrenmek istediğiniz her şey bu haberde…