Bahara bir adım daha yaklaştık, ikinci cemre düştü

2024 ilkbaharının müjdecisi, cemre nedir? Cemre nereye düşer? İlk cemre nereye düştü? İkinci cemre nereye düştü? Üçüncü cemreye nereye düşecek? Baharın habercisi cemre, havaya, suya ve toprağa düşen cemreler baharın müjdecisi…

Cemre, baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve yüzyıllardır süregelen bir Anadolu geleneğidir. Arapça kökenli bir kelime olan cemre, "kor" anlamına gelir ve baharın başlangıcını simgeleyen üç aşamalı bir doğa olayıdır. Bu geleneğe göre, cemreler sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşer. Her bir cemrenin düşüşü, ilkbaharın yaklaştığının ve doğanın yeniden canlanmaya başladığının bir işaretidir.