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27 Şub 2024 - 22:00

“Kafes-49” operasyonu kapsamında Bolu’da gözaltına alınan iş adamı kim?

Bolu dahil 56 ilde tefecilere ve naylon faturacılara yönelik “Kafes-49” operasyonu yapıldığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün açıklamıştı. Yurt genelinde yapılan operasyon kapsamında Bolu’da 1 diğer 55 ile 146 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Peki, operasyon kapsamında Bolu’da kim gözaltına alındı.