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Bolu’da seçim sürecinde şaşırtan gelişme

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, siyasi rekabeti bir kenara bırakarak Yeniden Refah, İyi Parti ve Deva Partisi'nin adaylarına nezaket ziyaretlerinde bulundu. Bu hareketiyle Bolu'da birlik ve beraberlik vurgusu yapan Demirkol, seçim sürecine yeni bir soluk getiriyor.

Demirkol'dan siyasi rakiplerine örnek davranış mask

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, siyasi rekabeti bir kenara bırakarak Yeniden Refah, İyi Parti ve Deva Partisi'nin adaylarına nezaket ziyaretlerinde bulundu. Bu hareketiyle Bolu'da birlik ve beraberlik vurgusu yapan Demirkol, seçim sürecine yeni bir soluk getiriyor.

Demirkol'dan siyasi rakiplerine örnek davranış

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, yerel seçimler öncesinde dikkat çekici bir adım attı.

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Yeniden Refah, İyi Parti ve Deva Partisi'nin Bolu Belediye Başkan adaylarına gerçekleştirdiği nezaket ziyaretleriyle, siyasi rekabetin ötesinde bir birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bu ziyaretler, Demirkol'un rakiplerine olan saygı ve hoşgörüsünün bir göstergesi olarak öne çıktı.

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Bolu için birlik ve beraberlik vurgusu mask

Bolu için birlik ve beraberlik vurgusu

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesinde siyasi parti temsilcileriyle buluşan Demirkol, her bir adaya başarılar diledi.

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İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki tecrübelerini paylaşan Demirkol, yerel yönetimlerin önemine ve siyasetin bu alandaki görevine dikkat çekti. "Siyasetin en güzel hizmet bölümü belediye başkanlığıdır" diyen Demirkol, Bolu halkının menfaatine yönelik projelerin önemini vurguladı.

 

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Tatlı rekabet ve el birliği mask

Tatlı rekabet ve el birliği

Demirkol, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, siyaseti bir bayrak yarışı olarak gördüğünü ve tatlı bir rekabet içinde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

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Bolu için seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Demirkol, tüm siyasi partilerin temsilcilerine ve ekiplerine başarılar diledi. "Kazanan Bolu olsun" mesajıyla, seçim sürecinin ötesinde bir vizyon ortaya koydu.

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Demirkol'un saha ziyaretleri ve destek istekleri mask

Demirkol'un saha ziyaretleri ve destek istekleri

Bolu Emlakçılar Derneği üyeleriyle bir araya gelen Demirkol, sektörün sorunlarını ve isteklerini dinledi.

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GENTAŞ çalışanları ve yönetimiyle öğle yemeğinde buluşan ve AK Parti'nin ikinci seçim ofisinin açılışını gerçekleştiren Demirkol, destek isteğini yineledi. Sağlık Mahallesi'nde büyük coşkuyla karşılanan Demirkol, teşkilat üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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Demirkol'un sağlık sektöründeki tecrübesi ve Bolu'ya hizmet vizyonu mask

Demirkol'un sağlık sektöründeki tecrübesi ve Bolu'ya hizmet vizyonu

7 yıl boyunca Bolu'da İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Demirkol, belediye başkan adaylığı için bu görevinden ayrıldı.

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Köroğlu Devlet Hastanesi ve Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan eski mesai arkadaşlarıyla buluşan Demirkol, desteklerini istedi. Bu ziyaretler, Demirkol'un sağlık sektöründeki tecrübesini ve Bolu'ya hizmet etme vizyonunu ön plana çıkardı.

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Demirkol'un siyasi rakiplerine yönelik nezaket ziyaretleri ve saha çalışmaları, siyasi rekabetin ötesinde, toplumsal birlikteliğe ve karşılıklı saygıya vurgu yapan örnek bir davranış olarak kayıtlara geçti.

01 Mar 2024 - 09:00 - Siyaset

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