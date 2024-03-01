Bolu’da seçim sürecinde şaşırtan gelişme

Yeniden Refah, İyi Parti ve Deva Partisi'nin Bolu Belediye Başkan adaylarına gerçekleştirdiği nezaket ziyaretleriyle, siyasi rekabetin ötesinde bir birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bu ziyaretler, Demirkol'un rakiplerine olan saygı ve hoşgörüsünün bir göstergesi olarak öne çıktı.