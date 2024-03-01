Bolu’da seçim sürecinde şaşırtan gelişme

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, siyasi rekabeti bir kenara bırakarak Yeniden Refah, İyi Parti ve Deva Partisi'nin adaylarına nezaket ziyaretlerinde bulundu. Bu hareketiyle Bolu'da birlik ve beraberlik vurgusu yapan Demirkol, seçim sürecine yeni bir soluk getiriyor.
Demirkol'dan siyasi rakiplerine örnek davranış
AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, yerel seçimler öncesinde dikkat çekici bir adım attı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.