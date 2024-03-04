Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın proje tanıtım toplantısı gövde gösterisine dönüştü

Biz buna duyarsız kalamayız. İki müjdeyi iyi dinleyin. Şartları tutan emeklilere ayda 2 bin liraya kadar gelir desteği vereceğiz belediye olarak. Yine aynı şekilde su parasını da yüzde 50 indirimli alacağız. Bunun sözünü burada veriyorum” dedi.