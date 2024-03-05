Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara yaylaları baharın müjdecisi ile doldu

Emre Cebeci, “Üniversitem açılmadan önce böyle bir etkinlikte bulunmak istedim ve doğanın tadına bakıyorum. Işığın ve havanın güzel olması fotoğraf çekimi için mükemmel bir ambiyans oluşturuyor. Çevrenin de temiz tutulmasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.