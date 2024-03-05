- G:

Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara yaylaları baharın müjdecisi ile doldu

Doğu Marmara, Batı Karadeniz ve iç Anadolu’nun kuzeyini kapsayan bölgede sıkça görülen bitki türlerinin başında gelen çiğdemler baharı müjdelercesine yaylaları rengarenk boyadı. Rengarenk çiğdem çiçekleri kartpostallık görüntüler de oluşturdu.

mask

Doğu Marmara, Batı Karadeniz ve iç Anadolu’nun kuzeyini kapsayan bölgede sıkça görülen bitki türlerinin başında gelen çiğdemler baharı müjdelercesine yaylaları rengarenk boyadı. Rengarenk çiğdem çiçekleri kartpostallık görüntüler de oluşturdu.

Bolu ve Ankar il sınırında bulunan yaylalarda baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı.

2/12
mask

Çiğdem çiçeği, halk inanışına göre cemre havaya düşünce açtığı için ‘baharın müjdecisi’ olarak biliyor.

3/12
Kıbrıscık’a komşu ilçe Kızılcahamam mask

Kıbrıscık’a komşu ilçe Kızılcahamam

Kızılcahamam’ın İğceler, Hıdırlar ve Kasımlar yaylalarında açan mor, beyaz ve sarı renkteki çiğdem çiçekleri güzellikleri ile hafızalara kazınıyor.

4/12
mask

Rengarenk çiğdem çiçekleri kartpostallık görüntüler de oluşturuyor. Çiğdem çiçeğini yakından incelemek için yaylalara akın eden vatandaşlar Kızılcahamam’ın eşsiz doğal güzelliklerinin de keyfini çıkarıyor.

5/12
Karagöl ve çevresi muhteşem mask

Karagöl ve çevresi muhteşem

Işık Dağı’nda göl manzarası eşliğinde piknik yapmanın tadına varan vatandaşlar unutulmaz hatıralar biriktiriyor.

6/12
mask

Fotoğraf tutkunu Emre Cebeci yaptığı konuşmada, “Amatör olarak doğa fotoğrafçılığı yapıyorum. Kameram ile Karagöl’e çiğdem fotoğrafları çekmeye geldim. Çiğdemlerin açtığını duydum ve bunu kaçırmak istemedim” dedi.

7/12
Fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri mask

Fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri

Emre Cebeci, “Üniversitem açılmadan önce böyle bir etkinlikte bulunmak istedim ve doğanın tadına bakıyorum. Işığın ve havanın güzel olması fotoğraf çekimi için mükemmel bir ambiyans oluşturuyor. Çevrenin de temiz tutulmasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

8/12
mask

Öte yandan vatandaşların keyifli anları ise doğaya bırakılan çöpler nedeniyle yarım kalabiliyor. Bilinçsiz vatandaşların doğaya bıraktığı görüntüler kötü anlara neden oluyor.

05 Mar 2024 - 10:00 - Çevre

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALTIN EMLAK'TAN TURİZM BÖLGESİNDE MÜSTAKİL EV FIRSATI

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ ​MUDURNU TAŞKESTİ İLÇESİNDE BOLU MERKEZ 1 SAAT ABANT TABİAT PARKI 40 DK MESAFEDE  SAROT TERMAL PARK'A 10 DK ...

05301564817 ÖZGE VARLIK

KİRALIK 3+1 DAİRE ALTIN EMLAK'TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ CADDE ÜZERİNDE 3+1 EBEVEYN BANYOLU2 ADET BALKONLU(YAKIN ZAMANDA BİRİ KAPANACAKTIR)SIFIR DAİRE KİRALIKTIRİŞLETME A...

05301564817 ÖZGE VARLIK

DAĞKENT TOKİ 2+1 KİRALIK DAİRE ALTIN EMLAK&#039;TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ BOLU MERKEZE BAĞLI DAĞKENT MEVKİİNDE A.İ.B.Ü TIP FAKÜLTESİNE YAKIN KONUMDA BULUNAN DAĞKENT TOKİ 2. ETAP'TA GÜNEY-...

0(530) 156 48 17 ÖZGE VARLİK

ABANT&#039;A YAKIN KONUMDA YOLÇATI KÖYÜNDE SATILIK VİLLA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN ​ BOLU MERKEZE SADECE 5 DK. ABANT KAVŞAĞINA 2 DK. UZAKLIKTA MERKEZE BAĞLI YOLÇATI KÖYÜ İ...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

BOLU PİRAHMETLER KÖYÜ&#039;NDE SATILIK 6.737M² ARAZİ

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN BOLU MERKEZE BAĞLI PİRAHMETLER KÖYÜNDE KÖY MERKEZİNE 1.2 KM MESAFEDE BULUNAN ARAZAMİZ 6...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

ABANT&#039;A YAKIN YOLÇATI KÖYÜNDE VİLLA YAPIMINA UYGUN 612 M² ARSA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN BOLU&#039;NUN VE ÇEVRE İLLERİN EN GÖZDE TURİZM MERKEZİ OLAN ABANT TABİAT PARKINA 18 KM...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

ABANT&#039;A YAKIN KONUMDA SİTE İÇİNDE SATILIK 2+1 VİLLA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN ​ BOLU MERKEZE SADECE 10 DK. UZAKLIKTA TURİZMİN GÖZDE MERKEZLERİNDEN ABANT YOLU ÜZERİND...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın proje tanıtım toplantısı gövde gösterisine dönüştü mask
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın proje tanıtım toplantısı gövde gösterisine dönüştü
Bolu’da seçim sürecinde şaşırtan gelişme mask
Bolu’da seçim sürecinde şaşırtan gelişme
Bahara bir adım daha yaklaştık, ikinci cemre düştü mask
Bahara bir adım daha yaklaştık, ikinci cemre düştü
“Kafes-49” operasyonu kapsamında Bolu’da gözaltına alınan iş adamı kim? mask
“Kafes-49” operasyonu kapsamında Bolu’da gözaltına alınan iş adamı kim?
Teravih namazı nedir? Teravih namazı nasıl kılınır? mask
Teravih namazı nedir? Teravih namazı nasıl kılınır?
Akdeniz kıyılarını denizanaları bastı: Kızkalesi sahiline yüzlercesi vurdu mask
Akdeniz kıyılarını denizanaları bastı: Kızkalesi sahiline yüzlercesi vurdu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL