Bolu'nun büyüleyici 7 harikası, doğanın ve tarihin buluşma noktası

Bolu'nun en meşhur doğa harikası Yedigöller Milli Parkı, adını aldığı yedi gölü, sık ormanları ve yemyeşil yürüyüş yollarıyla ziyaretçilerini adeta bir doğa cennetine davet eder. 1965 yılında milli park ilan edilen bu eşsiz doğa alanı, 1642 hektarlık bir alanı kaplar ve gölleri birbirine bağlayan akarsularla zengin bir ekosistem sunar. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Yedigöller, doğaseverler için kaçırılmayacak bir durak.