İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya ve Kocaeli’nin yanı başındaki yeryüzü cenneti Bolu'nun 7 harikası

Bolu'nun günü birlik turizmi açısından önemli noktalarından biri olan Gölköy Baraj gölü temiz havası ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüler. Burada göl ve ormanın bütünleşmiş doğasının tadını çıkarabilir ve doğa ile iç içe vakit geçirebilirsiniz. Mesire alanı olan Gölköy Bolu’ya çok yakın bir lokasyondadır. Bolu’nun içme suyu havzasını olan Gölköy deniz havası veren kokusuyla tarifsiz güzelliktedir.

Bolu'nun bu 7 harikası, şehrin eşsiz doğal güzelliklerini ve tarihi mirasını keşfetmek isteyenler için mükemmel bir seyahat rotası sunar. Doğal parklar, tarihi kasabalar ve eşsiz manzaralarla Bolu, Türkiye'nin en gözde turistik destinasyonlarından biridir.