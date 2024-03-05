İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya ve Kocaeli’nin yanı başındaki yeryüzü cenneti Bolu'nun 7 harikası

Bolu, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan muhteşem doğal güzelliklere sahip olan bir şehirdir. Bolu, sadece doğasıyla değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel mirasıyla da dikkat çeker. İşte Bolu'nun eşsiz güzelliklerini keşfetmeniz için 7 benzersiz yer. Bu lokasyonları mutlaka ziyaret edin.
1-) Yedigöller Milli Parkı
Bolu'nun en ünlü doğal güzelliklerinden biri olan Yedigöller Milli Parkı, gölleri, ormanları ve yürüyüş rotalarıyla ünlüdür.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.