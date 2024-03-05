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İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya ve Kocaeli’nin yanı başındaki yeryüzü cenneti Bolu'nun 7 harikası

Bolu, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan muhteşem doğal güzelliklere sahip olan bir şehirdir. Bolu, sadece doğasıyla değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel mirasıyla da dikkat çeker. İşte Bolu'nun eşsiz güzelliklerini keşfetmeniz için 7 benzersiz yer. Bu lokasyonları mutlaka ziyaret edin.

1-) Yedigöller Milli Parkı mask

Bolu, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan muhteşem doğal güzelliklere sahip olan bir şehirdir. Bolu, sadece doğasıyla değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel mirasıyla da dikkat çeker. İşte Bolu'nun eşsiz güzelliklerini keşfetmeniz için 7 benzersiz yer. Bu lokasyonları mutlaka ziyaret edin.

1-) Yedigöller Milli Parkı

Bolu'nun en ünlü doğal güzelliklerinden biri olan Yedigöller Milli Parkı, gölleri, ormanları ve yürüyüş rotalarıyla ünlüdür.

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Burası doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler için ideal bir noktadır. 1642 hektar büyüklüğündeki Yedigöller Havzası, 1965 yılında milli park olarak korumaya alındı. Havza kayan kütlelerin vadilerin önlerini kapatması sonucu oluşan, yüzeysel ve yeraltı akışlarıyla birbirine bağlı, kuzeyden güneye 1500 metre mesafede sıralanmış 7 gölden oluşuyor.

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2-) Gölcük Tabiat Parkı mask

2-) Gölcük Tabiat Parkı

Bolu'nun bir diğer önemli doğal alanı olan Gölcük Tabiat Parkı, eşsiz göl manzarasıyla ziyaretçilerini büyüler.

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Piknik alanları ve yürüyüş parkurlarıyla dinlenmek isteyenler için harika bir seçenektir. Bolu şehir merkezinin 13 kilometre güneyinde suni olarak yapılmış bir set gölüdür.Yükseltisi 1217 metre olan gölün yüzeyi 4.5 hektar, çevresi de yaklaşık 1300 metredir. Etrafı çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türleri ile kaplı gölün her mevsim görüntüsü muhteşemdir. Göl ve etrafı “Tabiat Parkı” olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştır. Çok şirin ve küçük olan bu göl çevresine araçla girilmemektedir.

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3-) Göynük Osmanlı Evleri mask

3-) Göynük Osmanlı Evleri

Bolu'nun tarih kokan kasabası Göynük, Osmanlı döneminden kalma tarihi evleriyle ünlüdür. Safranbolu evlerinin benzerlerini görebileceğiniz Göynük'ü ziyaret etmek için acele edin. Göynük’te aynı zamanda İstanbul’un Fatihi Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin hazretlerinin Türbesi bulunmaktadır. Şirin Osmanlı kasabası Göynük’te Zafer Kulesini, Akşemseddin Türbesini ve açık Himmetoğlu Kömür Ocaklarını görmeden geçmeyin!

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4-) Abant Gölü Milli Parkı mask

4-) Abant Gölü Milli Parkı

Bolu'nun simgelerinden biri olan Abant Gölü, muhteşem manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakır. Yaz aylarında doğal güzelliklerin tadını çıkarmak için tercih edilen bir nokta olan Abant Bolu’nun iki Milli Parkından birisidir. Bolu'nun 34 kilometre güneybatısında Abant Dağları üzerinde oluşmuş bir krater ve birikinti gölüdür. Park alanında yükseklikleri 1400 metreden 1700 metreye kadar birçok tepe bulunmaktadır. Abant Gölü yılın her ayında büyüleyici bir güzelliğe sahiptir. Abant, hem günübirlik gezip görmek hem de konaklamak amacıyla tercih edilen çok popüler bir tatil merkezidir. Alanı 127 hektar olan gölün denizden yüksekliği 1328 metredir. Yeraltı suları ile beslenir. Derinliği 18 metredir.

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5-) Onlarca şelale ve akarsu mask

5-) Onlarca şelale ve akarsu

Bolu'nun doğal güzelliklerinin temelini oluşturan birçok şelale var. Köroğlu, Seyricek ve Darkaya şelaleleri bu güzelliklerin başlıcalarıdır. Serin suları ve yeşilliklerle çevrili doğal atmosferiyle ziyaretçilerini cezbeden Bolu Şelalelerine yapılan doğa yürüyüşleri keyifli bir deneyim sunar. Bolu’nun dört bir yani akarsularla çevrili bir cennettir.

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6-) Aladağlar Tabiat Parkı mask

6-) Aladağlar Tabiat Parkı

Bolu'nun doğa tutkunları için cennet olan Aladağlar Tabiat Parkı, zengin bitki örtüsü ve doğal yaşamıyla dikkat çeker. Dağcılık ve trekking için ideal bir rota olan Aladağlar amatör olta balıkçıları için müthiş bir deneyim sunar. Gölleri, akarsuları ve yaylalarıyla Aladağlar mutlaka görülmesi gereken bir tabiat mucizesidir.

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7-) Gölköy baraj gölü mask

7-) Gölköy baraj gölü

Bolu'nun günü birlik turizmi açısından önemli noktalarından biri olan Gölköy Baraj gölü temiz havası ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüler. Burada göl ve ormanın bütünleşmiş doğasının tadını çıkarabilir ve doğa ile iç içe vakit geçirebilirsiniz. Mesire alanı olan Gölköy Bolu’ya çok yakın bir lokasyondadır. Bolu’nun içme suyu havzasını olan Gölköy deniz havası veren kokusuyla tarifsiz güzelliktedir.

 

Bolu'nun bu 7 harikası, şehrin eşsiz doğal güzelliklerini ve tarihi mirasını keşfetmek isteyenler için mükemmel bir seyahat rotası sunar. Doğal parklar, tarihi kasabalar ve eşsiz manzaralarla Bolu, Türkiye'nin en gözde turistik destinasyonlarından biridir.

05 Mar 2024 - 09:55 Bolu- Çevre

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