Oruç tutarken nelere dikkat edilmeli?

Ramazan ayında oruç tutarken sağlıklı beslenme yöntemleri ve susuzluğu önleme taktikleri. Sahur ve iftar için beslenme önerileri, su tüketimi ve dengeli diyet ipuçları ile kilo kontrolü nasıl sağlanır, detaylı rehber.

Sahurda doğru besin seçimi