Oruç tutarken nelere dikkat edilmeli?

Ramazan ayında oruç tutarken sağlıklı beslenme yöntemleri ve susuzluğu önleme taktikleri. Sahur ve iftar için beslenme önerileri, su tüketimi ve dengeli diyet ipuçları ile kilo kontrolü nasıl sağlanır, detaylı rehber.
Sahurda doğru besin seçimi
Oruç tutanlar için gün boyu tokluk hissi sağlayacak sahur öğünü büyük önem taşır. Sahurda lifli gıdalar ve dengeli kalorili yiyecekler tercih ederek, gün içindeki açlık hissinizi minimuma indirebilirsiniz. Bu sayede, enerjinizi koruyarak Ramazan ayını daha rahat geçirebilirsiniz.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.