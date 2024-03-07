Bolu meralarında bahar yenilemesi

Türkiye genelinde ve özellikle Bolu'da, meraların otlatma sezonu öncesi gübreleme ve tohumlama ile yenilenmesi, hayvancılık sektörüne ve ekosisteme sağladığı katkılarla dikkat çekiyor. Islah çalışmaları, erozyonun önlenmesi ve ücretsiz yem kaynağı sağlanması açısından önem taşıyor.

Islah çalışmaları hız kazanıyor