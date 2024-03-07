Bolu meralarında bahar yenilemesi

Türkiye genelinde ve özellikle Bolu'da, meraların otlatma sezonu öncesi gübreleme ve tohumlama ile yenilenmesi, hayvancılık sektörüne ve ekosisteme sağladığı katkılarla dikkat çekiyor. Islah çalışmaları, erozyonun önlenmesi ve ücretsiz yem kaynağı sağlanması açısından önem taşıyor.
Islah çalışmaları hız kazanıyor
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, özellikle de Bolu'da, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla meraların otlatma sezonu öncesinde gübreleme ve tohumlama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.