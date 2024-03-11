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Ramazan’ın ilk günü ne yapılmalı?

2024 Ramazan ayının ilk günü ve gecesi nasıl değerlendirilmeli? Oruç, teravih namazı, Fetih Suresi okuma ve daha fazlasıyla Ramazan'ın manevi derinliğini yaşayın. İşte, ibadetler ve okunacak dualar… Haberimizde…

Ramazan Ayının ilk gününde yapılacaklar mask

2024 Ramazan ayının ilk günü ve gecesi nasıl değerlendirilmeli? Oruç, teravih namazı, Fetih Suresi okuma ve daha fazlasıyla Ramazan'ın manevi derinliğini yaşayın. İşte, ibadetler ve okunacak dualar… Haberimizde…

Ramazan Ayının ilk gününde yapılacaklar

Ramazan, zikir ve ibadet ayı olarak bilinir. Bu kutsal ayda, "YA ERHAMERRAHİMİN" zikri, günün her anında 100 defa tekrarlanarak, iman edenlerin en merhametlisi olan Allah'a yönelik bir yakarışta bulunulur.

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Bu zikir, Ramazan'ın ilk on günü boyunca özellikle vurgulanır. Ramazan'ın 11. ve 20. günleri arasında ise "YA GAFFAREZ ZÜNÜ" zikri, günahların bağışlanması niyetiyle 100 defa okunur. Ayın son on gününde ise "YA ATİKARRİKAB" zikri, iyilikleri koruma niyetiyle yine 100 defa tekrarlanır.

 

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Ramazan'ın ilk gecesi ibadetleri mask

Ramazan'ın ilk gecesi ibadetleri

Ramazan'ın ilk gecesinde Müslümanlar, yıl boyunca korunma ve bereket niyetiyle Fetih Suresi'ni okur. Aynı zamanda, teravih namazı kılınarak günahların affedilmesi arzulanır. Bu özel gecede, Kur'an-ı Kerim okumak da büyük sevaplar kazandırır.

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Ramazan, Kur'an'ın indirildiği ay olup, bu dönemde yapılan her bir Kur'an harfine binlerce sevap yazılır.

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Ramazan Ayında okunacak dualar mask

Ramazan Ayında okunacak dualar

Ramazan ayında, kalplerin eğriltmemesi, rahmet, bağışlama, merhamet, afiyet ve rızık gibi konularda Allah'a yapılan dualar büyük önem taşır. Âl-i İmran Suresi'nin 8. ayeti, İsra Suresi'nin 24. ayeti, Haşir Suresi'nin 10. ayeti ve Mümtehine Suresi'nin 4-5. ayetleri bu dönemde sıkça okunan ayetler arasındadır.

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Ayrıca, Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.) öğrettiği zikirler ve dualar da bu ayın maneviyatını artırır.

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Ramazan Ayında çekilecek tesbih ve zikirler mask

Ramazan Ayında çekilecek tesbih ve zikirler

Ramazan ayında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önerdiği zikirler arasında, "Lâ ilahe illallah" kelime-i tevhidi büyük bir önem taşır.

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Bu zikir, İslam'ın temel ilkesini ifade eder ve okuyanlara büyük sevaplar kazandırır. Ayrıca, "En faziletli zikir 'Lâ ilahe illallah'; en faziletli dua da 'Elhamdülillah' demektir." hadisi, bu ayın zikir pratiğinde öncelikli yer tutar.

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Ramazan Ayının önemi mask

Ramazan Ayının önemi

Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi bir arınma, ibadet ve zikir ayıdır. Bu ayda yapılan her ibadetin sevabı artarken, okunan her dua ve zikir, kişiyi manevi olarak yükseltir. Ramazan'ın ilk günü ve gecesi, bu kutsal ayın başlangıcını işaret eder ve Müslümanlar için ibadetlerle dolu bir dönemin başlangıcını simgeler.

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Bu özel ayda, Allah'a yakınlaşma ve O'nun rahmetini, mağfiretini kazanma arzusuyla dolu bir zaman dilimi başlar.

 

11 Mar 2024 - 20:00 - Güncel

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