Ramazan’ın ilk günü ne yapılmalı?

2024 Ramazan ayının ilk günü ve gecesi nasıl değerlendirilmeli? Oruç, teravih namazı, Fetih Suresi okuma ve daha fazlasıyla Ramazan'ın manevi derinliğini yaşayın. İşte, ibadetler ve okunacak dualar… Haberimizde…
Ramazan Ayının ilk gününde yapılacaklar
Ramazan, zikir ve ibadet ayı olarak bilinir. Bu kutsal ayda, "YA ERHAMERRAHİMİN" zikri, günün her anında 100 defa tekrarlanarak, iman edenlerin en merhametlisi olan Allah'a yönelik bir yakarışta bulunulur.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.