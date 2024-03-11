Ramazan’ın ilk günü ne yapılmalı?

Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi bir arınma, ibadet ve zikir ayıdır. Bu ayda yapılan her ibadetin sevabı artarken, okunan her dua ve zikir, kişiyi manevi olarak yükseltir. Ramazan'ın ilk günü ve gecesi, bu kutsal ayın başlangıcını işaret eder ve Müslümanlar için ibadetlerle dolu bir dönemin başlangıcını simgeler.