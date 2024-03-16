Bolu'nun damak çatlatan 14 lezzeti

Bolu mutfağı, Kaldırık Dolması'ndan Kızılcık Tarhana Çorbası'na, Cevizli Keşli Erişte'den Kabaklı Gözlemeye, Bolu Köftesi'nden Paşa Pilavı'na, Patatesli Köy Ekmeği'nden Saray Helvası'na kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Her biri, Bolu'nun zengin mutfak kültürünün bir parçası olarak öne çıkar.

Bolu'nun bu eşsiz yemeklerini keşfetmek, sadece lezzetli bir serüven değil, aynı zamanda bu güzel şehrin kültürüne ve tarihine yapılan bir yolculuktur. Bolu'ya yolunuz düşerse, bu lezzetleri deneyimleme fırsatını kaçırmayın!