Bolu'nun Osmanlı’dan gelme lezzetli tarifi

Osmanlı mutfağının unutulmuş lezzetlerinden biri olan ancak Bolu'da her sofrada bulunan keş peynirli ve cevizli erişte Ramazan’da da iftar sofralarının vazgeçilmezi. Gelin bu akşam iftarda siz de sofranıza Bolu’dan bir tat koyun ve bu leziz tarifle sofralarınıza eşsiz bir tat katın…
Bolu'nun eşsiz lezzeti: Keş peynirli cevizli erişte
Türk mutfağının zengin tarihinden gelen ve sadece Bolu'nun Taraklı, Göynük, Mudurnu gibi bölgelerinde rastlanan keş peynirli cevizli erişte, Osmanlı döneminden kalma bir lezzet olarak sofralarımızı süslüyor. Bu özel tarif, geleneksel yöntemlerle hazırlanan keş peyniri ve yerel eriştelerin muhteşem uyumuyla dikkat çekiyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.