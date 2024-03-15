Bolu'nun Osmanlı’dan gelme lezzetli tarifi

Osmanlı mutfağının unutulmuş lezzetlerinden biri olan ancak Bolu'da her sofrada bulunan keş peynirli ve cevizli erişte Ramazan’da da iftar sofralarının vazgeçilmezi. Gelin bu akşam iftarda siz de sofranıza Bolu’dan bir tat koyun ve bu leziz tarifle sofralarınıza eşsiz bir tat katın…

Bolu'nun eşsiz lezzeti: Keş peynirli cevizli erişte