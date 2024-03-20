Türkiye’de 89 bin 817 adet var, Bolu’da sayı kaç?

Bolu, Sakarya, Zonguldak, Kastamonu, Düzce, Bartın ve Karabük’te kaç cami var? 2024 Türkiye’deki cami sayısı, Bolu’da kaç cami var? Batı Karadeniz’deki cami sayısı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Bolu İl Müftülüğü açıkladı, haberimizde…
Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı itibarıyla Türkiye genelindeki cami sayısını 89 bin 817 olarak açıkladı. Batı Karadeniz Bölgesi'nde Bolu başta olmak üzere, Sakarya, Zonguldak, Kastamonu ve çevre illerdeki cami sayıları dikkat çekiyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.