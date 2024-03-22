Bu geceyi sakın kaçırmayın!

Müslümanlar için önemli bir ibadet ve dua gecesi olan 2024 Kadir Gecesi, 5 Nisan'da idrak edilecek. Kur'an'ın indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan bu özel gecenin anlamı ve önemi haberimizde…

2024 Kadir Gecesi tarihi