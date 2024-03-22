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Bu geceyi sakın kaçırmayın!

2024 Kadir Gecesi ne zaman? Bin aydan daha hayırlı gece hangisi? 2024 Ramazan’da Kadir gecesi hangi gece? 2024 Kadir Gecesi tarihi? Kadir Gecesi’nin önemi nedir? Kadir Gecesi’nde ne oldu? Haberimizde…

2024 Kadir Gecesi tarihi mask

Müslümanlar için önemli bir ibadet ve dua gecesi olan 2024 Kadir Gecesi, 5 Nisan'da idrak edilecek. Kur'an'ın indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan bu özel gecenin anlamı ve önemi haberimizde…

2024 Kadir Gecesi tarihi

Kadir Gecesi, İslam inancında büyük bir öneme sahip olan bir gecedir. Kur'an'ın indirilmeye başlandığı bu mübarek gece, 2024 yılında 5 Nisan'da gerçekleşecek.

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Kadir Gecesi'nin önemi ve anlamı mask

Kadir Gecesi'nin önemi ve anlamı

Kadir Gecesi, İslam dinine göre Kur'an'ın ilk vahiylerinin Peygamber Muhammed'e Cebrail aracılığıyla indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir.

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Bu gece, bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an'da belirtilir ve büyük bir kutsallığa sahiptir.

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Kadir Gecesi ibadetleri ve duaları mask

Kadir Gecesi ibadetleri ve duaları

Müslümanlar için Kadir Gecesi, ibadetlerin ve duaların kabul edildiği bir fırsattır. Bu geceyi ibadetle geçirmek, Kur'an okumak, dua etmek ve tövbe etmek önemlidir. Allah'ın rahmet ve mağfiretine erişmek için bu geceyi ihya etmek önemlidir.

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Kadir Suresi ve Kadir Gecesi'nin anlamı mask

Kadir Suresi ve Kadir Gecesi'nin anlamı

Kur'an'da Kadir Gecesi'ne özel olarak atfedilen Kadir Suresi, bu gecenin önemini vurgular.

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Allah'ın en büyük lütfunu temsil eden bu gecede yapılan duaların ve ibadetlerin büyük bir önemi vardır.

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Kadir Suresi ve Türkçesi mask

Kadir Suresi ve Türkçesi

Kadir Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

-İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

-Ve ma edrake ma leyletülkadr

-Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

-Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

-Selamün hiye hatta matle'ılfecr

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Kadir Suresi Türkçe Anlamı mask

Kadir Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

-Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

-Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

-Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

-Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

-O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

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2024 Kadir Gecesi, Müslümanlar için büyük bir ibadet ve dua gecesi olarak kutlanacak. Kur'an'ın indirilmeye başlandığı bu özel gece, ibadetlerin ve duaların kabul edildiği bir zaman dilimidir. Bu mübarek geceyi en verimli şekilde değerlendirmek, manevi kazançlar elde etmek için önemlidir.

22 Mar 2024 - 14:00 - Güncel

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