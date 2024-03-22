Bu geceyi sakın kaçırmayın!

Müslümanlar için önemli bir ibadet ve dua gecesi olan 2024 Kadir Gecesi, 5 Nisan'da idrak edilecek. Kur'an'ın indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan bu özel gecenin anlamı ve önemi haberimizde…
2024 Kadir Gecesi tarihi
Kadir Gecesi, İslam inancında büyük bir öneme sahip olan bir gecedir. Kur'an'ın indirilmeye başlandığı bu mübarek gece, 2024 yılında 5 Nisan'da gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.