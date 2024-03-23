Yeryüzü cennetini keşfetmek ister misiniz?

Bolu, doğa tutkunları için bir cennettir. Yedigöller Milli Parkı, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen yedi gölü ve çevresindeki yemyeşil ormanlarıyla ziyaretçilerini adeta büyüler. Gölcük Gölü ise, masalsı manzarasıyla fotoğrafçıların ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin vazgeçilmezidir. Abant Gölü ise, Bolu'nun doğal güzelliklerinden sadece bir tanesi olarak, her yıl binlerce turisti ağırlıyor.