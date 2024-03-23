Yeryüzü cennetini keşfetmek ister misiniz?

Bolu, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla ziyaretçilerini büyüleyen, Türkiye'nin en gözde turizm destinasyonlarından biri. Bu yeryüzü cenneti şehir, Yedigöller Milli Parkı'ndan Gölcük Gölü'ne, tarih ve doğanın iç içe geçtiği birçok doğa harikasıyla ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Gezilecek yerler listesinin başında gelen Bolu’nun görülmesi gereken yerleri ise haberimizde…
Bolu'nun büyüleyici doğası ve zengin kültürel mirası, Yedigöller'den Kartalkaya'ya, tarihi yapılarından modern alışveriş merkezlerine kadar herkes için keşfedilmeyi bekleyen birbirinden ilgi çekici yerleri barındırıyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.