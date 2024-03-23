İsveç'i aratmayan Batı Karadeniz’in tabiat parkı doğa tutkunlarının yeni rotası olacak

Ersizlerdere’nin tabiat parkı olarak ilan edilmesiyle kendilerinin de çalışmalarını bölgede yoğunlaştırdıklarını söyleyen Haberal, “Bölge, kaynak değerleri açısından biyo-çeşitliliği çok ön planda. Bitki örtüsü ve yaban hayatı ile ön plana çıkan bir bölge. Ersizlerdere köyünün üst tarafından bulunan alanda kanyonun geçişinin olduğu yere İpsine Tepesi deniliyor. Burada yamaç paraşütü yapılabilecek alanın olduğunu belirledik. Kamp alanlarının yerlerini belirledik. Yürüyüş güzergahlarını belirledik. Doğanlar kalesi ve mağarası bulunuyor. Bizler, bu bölgeye kadar olan alana rotalama çalışmasında bulunduk. Kanyon geçişi çok güzel, harika bir kanyon geçişi bulunuyor. Aynı zamanda kaynak değerleri açısından en önemli varlıklarından bir tanesi de tarihi ipek yolunun ve eski kültür yollarının bu bölgeden geçmesidir. Ayrıca tarihi İstiklal Yolu’nun da bir kolunun Ersizlerdere Tabiat Parkı’ndan geçiyor.