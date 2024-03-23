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İsveç'i aratmayan Batı Karadeniz’in tabiat parkı doğa tutkunlarının yeni rotası olacak

Ersizlerdere Tabiat Parkı’nın turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar çerçevesinde seyir terası ve giriş takları yerleştirildi. Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin cazibe merkezi haline geldiğini ve ziyaretçi sayısının da bu yıl artmasının beklendiğini söyledi.

Bolu’ya 300 kilometre mesafede mask

Kurtuluş Savaşı’nda tüm erkeklerini cephede kaybettiği için adı “Ersizlerdere” olarak değişen köyden ismini alan Ersizlerdere Kanyonu, 2020 yılında Türkiye’nin 252’nci tabiat parkı ilan edildi. Doğa harikası bölgenin Tabiat Parkı ilan edilmesiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Ersizlerdere Tabiat Parkı’nda çalışma başlatıldı.

Bolu’ya 300 kilometre mesafede

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde bölgeye seyir terası ve giriş takları yerleştirildi. Ayrıca doğa harikası manzarasıyla vatandaşların son yıllarda uğrak yeri haline gelen Kastamonu’nun Küre ilçesindeki Ersizlerdere Tabiat Parkı, içerisinde barındırdığı 12 kilometrelik tarihi kervan yolunda doğa yürüyüşü imkanı da sunuyor. Ormanlarındaki zengin bitki örtüsü, florası ve kanyonlarıyla ilgi çeken, Avrupa’nın 13., Türkiye’nin ise tek Pan Parks statüsüne sahip Küre Dağları içerisinde bulunan Ersizlerdere Tabiat Parkı, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

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Herkesi Ersizlerdere Tabiat Parkı’na çağırdılar mask

Herkesi Ersizlerdere Tabiat Parkı’na çağırdılar

Ersizlerdere Tabiat Parkı’nın doğa harikası bir yer olduğunu söyleyen Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, “Ersizlerdere Kanyonu üzerinde bulunan Ersizlerdere Tabiat Parkı, adı üzerinde tabiat harikası bir yer olduğundan ötürü Kastamonu Üniversitesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ve Küre Eko Turizm Derneğiyle birlikte bölgede birçok çalışmalarda bulunduk. Harita, etüt, envanter gibi kaynak değerlerini ön plana çıkardıktan sonra burada neler yapabiliriz diye çalışmada bulunduk. Ardından bölgenin Tabiat Parkı olması hususunda karar kılındı ve Türkiye’nin 252’inci tabiat parkı olarak ilan edildi” diye konuştu.

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Bölgenin biyo-çeşitliliği ön planda mask

Bölgenin biyo-çeşitliliği ön planda

Ersizlerdere’nin tabiat parkı olarak ilan edilmesiyle kendilerinin de çalışmalarını bölgede yoğunlaştırdıklarını söyleyen Haberal, “Bölge, kaynak değerleri açısından biyo-çeşitliliği çok ön planda. Bitki örtüsü ve yaban hayatı ile ön plana çıkan bir bölge. Ersizlerdere köyünün üst tarafından bulunan alanda kanyonun geçişinin olduğu yere İpsine Tepesi deniliyor. Burada yamaç paraşütü yapılabilecek alanın olduğunu belirledik. Kamp alanlarının yerlerini belirledik. Yürüyüş güzergahlarını belirledik. Doğanlar kalesi ve mağarası bulunuyor. Bizler, bu bölgeye kadar olan alana rotalama çalışmasında bulunduk. Kanyon geçişi çok güzel, harika bir kanyon geçişi bulunuyor. Aynı zamanda kaynak değerleri açısından en önemli varlıklarından bir tanesi de tarihi ipek yolunun ve eski kültür yollarının bu bölgeden geçmesidir. Ayrıca tarihi İstiklal Yolu’nun da bir kolunun Ersizlerdere Tabiat Parkı’ndan geçiyor.

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Çuha doruğu mevkiinden başlayıp Ersizlerdere köyünün içerisinden geçilerek Küre ilçesine kadar devam ediyor. Burada yürüyüş güzergahları içerisinde kamp alanları belirlendi. Sportif olta balıkçılığı belirlendi. Tarihi İkiçay Köprüsü hemen bu alan üzerinde bulunuyor. Tarihi kültür yolu ve ipek yolunun bu bölgeden geçmesi ayrıca İnebolu’dan Ankara’ya kadar uzanan güzergahta İstiklal Yolu’ndan eskiden insanların ulaşımını sağladıkları katırlarla, atlarla, öküzlerle ya da kağnılarla gittikleri bir ticari yoldur" diye konuştu.

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İskandinav ülkelerini aratmayacak güzellikler mask

İskandinav ülkelerini aratmayacak güzellikler

Bölgenin önemli bir tarihi değere de sahip olduğunu kaydeden Haberal, "Ersizlerdere Tabiat Parkı, hem tarihi anlamda önemlidir hem kültürel anlamda hem de coğrafi anlamda önemli bir bölgemizdir. Bu yüzden birçok kaynak değeri bir araya toplayarak Tabiat Parkı ilan edilmesini zaten fazlasıyla hak etmişti ve de ilan edildi. Şu anda etrafındaki kaynak değerleri açısından bölgeye inanılmaz bir turist akınının olacağını düşünüyorum. Şu anda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal donatılar yapılmaya başlandı.

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Yürüyüş platformları, seyir terası, tuvalet, mescit, insanların ihtiyaçlarını karşılaşabilecek uygun yerler tespit edilerek şu anda belirlenen alanlara bunlar konuldu, monte edildi. Harika bir görsellik oluştu. Bölgenin yazı ayrı kışı ayrı her mevsim ayrı bir güzelliği ve görüntüsü bulunuyor. Ersizlerdere Tabiat Parkı, İsveç, Norveç, İskandinav ülkelerini aratmayacak güzellikler ve görüntüler mevcut. Herkesi bu bölgeyi gezmeye bekliyoruz. Bizlerde zaten üniversitemizdeki öğrencilerimizle birlikte bu bölgeye ara ara etkinlikler yapıyoruz. Tabiat Parkı’nda yürüyüşler yapıyoruz. Tarihi İstiklal Yolu da bu bölgeden geçtiği için herkesi gezmeye bekliyoruz. Bölgedeki çeşitli turizm aktivitelerine insanlarımızın katılımını bekliyoruz. Rehberlere de buradan seslenmek istiyoruz. Turizm acentelerine çağrıda bulunmak istiyorum. Rehberlerimizi ve turizm acentelerimizi, İnebolu’dan Küre, Seydiler’den Kastamonu’ya kadar yeni bir rota belirlemeleri tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Bizler zaten bölgede rota çalışmasında bulunduk, onların da buraları turizme kazandırmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

23 Mar 2024 - 14:00 - Güncel

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