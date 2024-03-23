Bolu ve Düzce’de 10 bin fidan toprakla buluşuyor!

Batı Karadeniz Bölgesi'nde, 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Ormancılık Haftası’nda Bolu, Seben, Kıbrıscık, Mengen, Düzce ve Gölyaka'da toplamda 10 binin üzerinde fidan, toprakla buluştu. Düzenlenen etkinliklerle, çevre bilinci ve orman sevgisi bakın nasıl aşılandı…
Ormancılık Haftası'nda Batı Karadeniz yeşilleniyor
21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Ormancılık Haftası, Batı Karadeniz Bölgesi'nde büyük bir yeşil harekete sahne oldu. Bolu, Seben, Kıbrıscık, Mengen, Düzce ve Gölyaka'da toplamda 10 binin üzerinde fidan, toprakla buluşarak bölgenin yeşil dokusuna katkı sağladı. Etkinlikler, vatandaşların ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti, çevre bilinci ve orman sevgisinin artırılması amaçlandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.