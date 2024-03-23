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Bolu ve Düzce’de 10 bin fidan toprakla buluşuyor!

Batı Karadeniz Bölgesi'nde, 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Ormancılık Haftası’nda Bolu, Seben, Kıbrıscık, Mengen, Düzce ve Gölyaka'da toplamda 10 binin üzerinde fidan, toprakla buluştu. Düzenlenen etkinliklerle, çevre bilinci ve orman sevgisi bakın nasıl aşılandı…

Ormancılık Haftası'nda Batı Karadeniz yeşilleniyor mask

Batı Karadeniz Bölgesi'nde, 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Ormancılık Haftası’nda Bolu, Seben, Kıbrıscık, Mengen, Düzce ve Gölyaka'da toplamda 10 binin üzerinde fidan, toprakla buluştu. Düzenlenen etkinliklerle, çevre bilinci ve orman sevgisi bakın nasıl aşılandı…

Ormancılık Haftası'nda Batı Karadeniz yeşilleniyor

21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Ormancılık Haftası, Batı Karadeniz Bölgesi'nde büyük bir yeşil harekete sahne oldu. Bolu, Seben, Kıbrıscık, Mengen, Düzce ve Gölyaka'da toplamda 10 binin üzerinde fidan, toprakla buluşarak bölgenin yeşil dokusuna katkı sağladı. Etkinlikler, vatandaşların ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti, çevre bilinci ve orman sevgisinin artırılması amaçlandı.

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Düzce'de fidanlar yeni yuvada mask

Düzce'de fidanlar yeni yuvada

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle 8 bin fidanı vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Kara selvi, biberiye ve ceviz fidanları, vatandaşların ilgisiyle yeni topraklara kavuştu. Etkinlik, Murat Yıldız'ın da katılımıyla gerçekleşti, yeşilin korunması adına önemli bir adım atıldı.

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Gölyaka ve Kıbrıscık'ta minik eller toprağa dokundu mask

Gölyaka ve Kıbrıscık'ta minik eller toprağa dokundu

Gölyaka ve Kıbrıscık'ta düzenlenen etkinliklerle, 3 bin fidan öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla toprakla buluştu. Bu etkinlikler, orman sevgisinin ve çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılmasında kritik bir öneme sahip oldu.

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Mengen'de bin fidan yeşermeye başladı mask

Mengen'de bin fidan yeşermeye başladı

Mengen'de, 21 Mart'ta düzenlenen etkinlikle, sarıçam ve sedir fidanlarından oluşan bin fidan, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. İlçe Kaymakamı Fatih Yıldız'ın da katıldığı bu özel etkinlik, bölgenin yeşil umudu olarak görüldü.

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Adalet Ormanı'nda yeşil umutlar filizleniyor mask

Adalet Ormanı'nda yeşil umutlar filizleniyor

Adalet Bakanlığı'nın desteklediği bir etkinlikle, Adalet Ormanı'na 80 yeni fidan dikildi. Denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin de katıldığı bu etkinlik, orman alanlarının genişletilmesi ve korunması amacına hizmet etti.

 

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Düzce ve Göynük'te eğitimle yeşilin gücü artıyor mask

Düzce ve Göynük'te eğitimle yeşilin gücü artıyor

Düzce Uzunmustafa İlkokulu'nda 150 öğrenciye orman varlığı ve yangın önleme konularında eğitim verildi. Göynük'te ise 600 adet çeşitli fidanlar, vatandaşlara ücretsiz dağıtılarak orman sevgisi pekiştirildi. Bu eğitimler ve dağıtımlar, bölgede yeşilin gücünün artırılmasına katkı sağladı.

23 Mar 2024 - 17:00 - Çevre

# Çevre
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