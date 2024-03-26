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Marmara Denizi’nde denizanası istilası havadan görüntülendi

Marmara Denizi’nde kilometrelerce uzunlukta yayılan denizanası havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Uzmanlar denizanası popülasyonu artışında küresel ısınma ve deniz kirliliğini etken gösterdi.

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Marmara Denizi’nde kilometrelerce uzunlukta yayılan denizanası havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Uzmanlar denizanası popülasyonu artışında küresel ısınma ve deniz kirliliğini etken gösterdi.

Marmara Denizi’nde sıcaklığın artması ve kirlilik nedeniyle denizanası popülasyonu gözle görülür bir şekilde arttığı gözlemlenebiliyor.

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Vatandaşlar, artan denizanaları yüzünden tedirgin oluyor. Sarayburnu açıklarından Bakırköy açıklarına kadar kilometrelerce uzunluktaki yüzeyde bulunan denizanaları Marmara Denizi için tehlikenin yaklaştığının ispatı olarak yorumlanıyor. Uzmanlar denizanası popülasyonunun artmasının müsilajı tetikleyeceğini ifade ediyor.

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Marmara uzun yıllardır kirletilmiş bir deniz mask

Marmara uzun yıllardır kirletilmiş bir deniz

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, “Marmara Denizi uzun yıllardır kirletilmiş bir denizdir.

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Denizanalarının artışına etken olarak birinci sebep kirliliktir. Bunların üzerinden beslenen canlıların balıkçılık ile ortamdan çekilmesi, endüstriyel balıkçılık yapılması. Denizanası artışında önemli bir etken olabiliyor. Küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliği, daha tropik bölgelerde yaşayan türlerin akıntılarla Marmara Denizi'ne gelmesine imkan sağlıyor.

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İleri biyolojik arıtma olmayınca suyun kalitesini ve ekosistemin dengesini bozacak unsurları suya vermiş oluyorsunuz. Bu da denizanaları popülasyonu için bir fırsattır. Kıyı tahribatının durdurulması gerekiyor. Park yol yapmak adına kıyı ekosisteminin tahrip edilerek doldurulması, denizanalarının larvalarının üremesi için alan oluşturuyor” dedi.

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Denizanaları müsilajın oluşmasında katalizör rolü var mask

Denizanaları müsilajın oluşmasında katalizör rolü var

2021 yılında ekolojik bir felaket yaşadığını söyleyen İşinibilir, “Musilaj olayını yaşadık, gerçekten korkutucu ve kötüydü. Her an yeniden yaşayabiliriz çünkü müsilajı oluşturan organizmalar Marmara Denizi'nde mevcut.

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Uygun şartlar meydana geldiğinde musilaj tekrara görülebilir. Biz bakanlığımız ile olan ortak çalışmamız ile denizanalarının musilajı tetikleyip tetiklemediğine baktık. Denizanaları müsilajın oluşmasında katalizör rolü var. Denizanalarının toplu ölümleri ile birlikte müsilajı destekleyecek şartlar meydana geliyor. Hemen dibimizde lağım çukuru gibi bir ortam olabilir. Marmara Denizi için hiçbir zaman umutsuz değilim çünkü kendini yenileyebilen bir deniz” dedi.

26 Mar 2024 - 15:00 - Çevre

# deniz
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