Marmara Denizi’nde denizanası istilası havadan görüntülendi

Marmara Denizi’nde kilometrelerce uzunlukta yayılan denizanası havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Uzmanlar denizanası popülasyonu artışında küresel ısınma ve deniz kirliliğini etken gösterdi.
Marmara Denizi’nde sıcaklığın artması ve kirlilik nedeniyle denizanası popülasyonu gözle görülür bir şekilde arttığı gözlemlenebiliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.