Bolu Dağı tüneli açık mı? Yoğun kar yağışının ardından Bolu Dağında son durum

Bolu ve çevre illerde hava durumu raporu

Bolu'nun yanı sıra, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı ve Bilecik illerinde de hava koşulları zorlu geçecek. Bu illerde çeşitli hava şartları bekleniyor; Bolu'da kar yağışlı, Ankara'da hafif kar yağışlı, İstanbul ve Kocaeli'de yağmurlu, Sakarya ve Düzce'de yağmur beklenirken, diğer illerde de kar yağışı ve bulutlu hava hâkim olacak.

Kritik hava şartları

Bolu Dağı’nda şu anki hava durumu sisli ve -1 derece olarak ölçülüyor. Görüş mesafesi ciddi şekilde azalmış durumda, sadece 23-30 metre. Önümüzdeki saatlerde ise sıcaklıkların -7 dereceye kadar düşmesi ve buzlanma ihtimali yüksek. Bu durum, Bolu Dağı'nı özellikle sürücüler için tehlikeli bir hale getiriyor.

Bolu Valiliği'nden önemli uyarılar

Bolu Valiliği, 25-28 Ocak tarihleri arasında beklenen aşırı kar yağışı nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliği için önemli uyarılarda bulunuyor. Özellikle sürücülerin yollara kış lastiği, takoz, çekme halatı ve zincir olmadan çıkmamaları konusunda ciddi bir uyarı yapıldı. Bu önlemlerin alınması, trafikteki olası tehlikelerin önüne geçilmesi için kritik öneme sahip.

Valilik uyarı üstüne uyarı yaptı

Önümüzdeki günlerde Bolu Dağı ve çevresinde yaşanacak yoğun kış koşullarına karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Vatandaşların ve özellikle sürücülerin hava durumu raporlarını takip etmeleri, gerekli tedbirleri almaları ve Bolu Valiliği'nin uyarılarına kulak vermeleri gerekiyor. Güvenli bir kış geçirmek için herkesin dikkatli ve hazırlıklı olması büyük önem taşıyor. Meteorolojinin Bolu ve çevre illeri için yayınladığı hava durumu raporu şöyle:

Bolu Hava Durumu

26 Ocak 2024 Cuma Sabah: 3°C Akşam: 0°C Kar Yağışlı

27 Ocak 2024 Cumartesi Sabah: 2°C Akşam: -2°C Kar Yağışlı

28 Ocak 2024 Pazar Sabah: 1°C Akşam: -3°C Hafif Kar Yağışlı

Ankara Hava Durumu

26 Ocak 2024 Cuma Sabah: 4°C Akşam: -1°C Hafif Kar Yağışlı

27 Ocak 2024 Cumartesi Sabah: 3C Akşam: -2°C Çok Bulutlu

28 Ocak 2024 Pazar Sabah: 3°C Akşam: -2°C Çok Bulutlu

İstanbul Hava Durumu

26 Ocak 2024 Cuma Sabah: 7°C Akşam: 3°C Yağmurlu

27 Ocak 2024 Cumartesi Sabah: 8°C Akşam: 1°C Yağmurlu

28 Ocak 2024 Pazar Sabah: 5°C Akşam: 3°C Hafif Yağmurlu

Kocaeli Hava Durumu

26 Ocak 2024 Cuma Sabah: 7°C Akşam: 3°C Yağmurlu

27 Ocak 2024 Cumartesi Sabah: 8°C Akşam: 1°C Yağmurlu

28 Ocak 2024 Pazar Sabah: 4°C Akşam: 2°C Karla Karışık Yağmurlu

Sakarya Hava Durumu

26 Ocak 2024 Cuma Sabah: 10°C Akşam: 6°C Yağmurlu

27 Ocak 2024 Cumartesi Sabah: 11°C Akşam: 4°C Yağmurlu

28 Ocak 2024 Pazar Sabah: 5°C Akşam: 2°C Yağmurlu

Düzce Hava Durumu

26 Ocak 2024 Cuma Sabah: 7°C Akşam: 3°C Yağmurlu

27 Ocak 2024 Cumartesi Sabah: 6°C Akşam: 1°C Yağmurlu

28 Ocak 2024 Pazar Sabah: 5°C Akşam: 2°C Yağmurlu

Zonguldak Hava Durumu

26 Ocak 2024 Cuma Sabah: 8°C Akşam: 5°C Yağmurlu

27 Ocak 2024 Cumartesi Sabah: 8°C Akşam: 4°C Yağmurlu

28 Ocak 2024 Pazar Sabah: 5°C Akşam: 2°C Yağmurlu

Bartın Hava Durumu

26 Ocak 2024 Cuma Sabah: 8°C Akşam: 3°C Yağmurlu

27 Ocak 2024 Cumartesi Sabah: 7°C Akşam: 3°C Yağmurlu

28 Ocak 2024 Pazar Sabah: 5°C Akşam: 2°C Yağmurlu

Karabük Hava Durumu

26 Ocak 2024 Cuma Sabah: 4°C Akşam: 1°C Karla Karışık Yağmurlu

27 Ocak 2024 Cumartesi Sabah: 2°C Akşam: -1°C Kar Yağışlı

28 Ocak 2024 Pazar Sabah: 4°C Akşam: -1°C Bulutlu

Kastamonu Hava Durumu

26 Ocak 2024 Cuma Sabah: 3°C Akşam:- 2°C Kar Yağışlı

27 Ocak 2024 Cumartesi Sabah: 0°C Akşam: -2°C Kar Yağışlı

28 Ocak 2024 Pazar Sabah: 2°C Akşam: -3°C Bulutlu

Sinop Hava Durumu

26 Ocak 2024 Cuma Sabah: 12°C Akşam: 6°C Yağmurlu

27 Ocak 2024 Cumartesi Sabah: 10° C Akşam: 6°C Yağmurlu

28 Ocak 2024 Pazar Sabah: 8°C Akşam: 3°C Yağmurlu

Çankırı Hava Durumu

26 Ocak 2024 Cuma Sabah: 6°C Akşam: 3°C Hafif Kar Yağışlı

27 Ocak 2024 Cumartesi Sabah: 4°C Akşam: -2°C Hafif Kar Yağışlı

28 Ocak 2024 Pazar Sabah: 5°C Akşam: -1°C Karla Karışık Yağmurlu

Bilecik Hava Durumu

26 Ocak 2024 Cuma Sabah: 4°C Akşam: 1°C Karla Karışık Yağmurlu

27 Ocak 2024 Cumartesi Sabah: 4°C Akşam: 0°C Yağmurlu

28 Ocak 2024 Pazar Sabah: 2°C Akşam: -1°C Kar Yağışlı