Bolu Dağı tüneli açık mı? Yoğun kar yağışının ardından Bolu Dağında son durum

Bolu ve çevre illerde hava durumu raporu
Bolu'nun yanı sıra, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı ve Bilecik illerinde de hava koşulları zorlu geçecek. Bu illerde çeşitli hava şartları bekleniyor; Bolu'da kar yağışlı, Ankara'da hafif kar yağışlı, İstanbul ve Kocaeli'de yağmurlu, Sakarya ve Düzce'de yağmur beklenirken, diğer illerde de kar yağışı ve bulutlu hava hâkim olacak.
Kritik hava şartları
Bolu Dağı’nda şu anki hava durumu sisli ve -1 derece olarak ölçülüyor. Görüş mesafesi ciddi şekilde azalmış durumda, sadece 23-30 metre. Önümüzdeki saatlerde ise sıcaklıkların -7 dereceye kadar düşmesi ve buzlanma ihtimali yüksek. Bu durum, Bolu Dağı'nı özellikle sürücüler için tehlikeli bir hale getiriyor.
Bolu Valiliği'nden önemli uyarılar
Bolu Valiliği, 25-28 Ocak tarihleri arasında beklenen aşırı kar yağışı nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliği için önemli uyarılarda bulunuyor. Özellikle sürücülerin yollara kış lastiği, takoz, çekme halatı ve zincir olmadan çıkmamaları konusunda ciddi bir uyarı yapıldı. Bu önlemlerin alınması, trafikteki olası tehlikelerin önüne geçilmesi için kritik öneme sahip.
Valilik uyarı üstüne uyarı yaptı
Önümüzdeki günlerde Bolu Dağı ve çevresinde yaşanacak yoğun kış koşullarına karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Vatandaşların ve özellikle sürücülerin hava durumu raporlarını takip etmeleri, gerekli tedbirleri almaları ve Bolu Valiliği'nin uyarılarına kulak vermeleri gerekiyor. Güvenli bir kış geçirmek için herkesin dikkatli ve hazırlıklı olması büyük önem taşıyor. Meteorolojinin Bolu ve çevre illeri için yayınladığı hava durumu raporu şöyle:
Bolu Hava Durumu
26 Ocak 2024 Cuma Sabah: 3°C Akşam: 0°C Kar Yağışlı
27 Ocak 2024 Cumartesi Sabah: 2°C Akşam: -2°C Kar Yağışlı
28 Ocak 2024 Pazar Sabah: 1°C Akşam: -3°C Hafif Kar Yağışlı
Ankara Hava Durumu
26 Ocak 2024 Cuma Sabah: 4°C Akşam: -1°C Hafif Kar Yağışlı
27 Ocak 2024 Cumartesi Sabah: 3C Akşam: -2°C Çok Bulutlu
28 Ocak 2024 Pazar Sabah: 3°C Akşam: -2°C Çok Bulutlu
İstanbul Hava Durumu
26 Ocak 2024 Cuma Sabah: 7°C Akşam: 3°C Yağmurlu
27 Ocak 2024 Cumartesi Sabah: 8°C Akşam: 1°C Yağmurlu
28 Ocak 2024 Pazar Sabah: 5°C Akşam: 3°C Hafif Yağmurlu
Kocaeli Hava Durumu
26 Ocak 2024 Cuma Sabah: 7°C Akşam: 3°C Yağmurlu
27 Ocak 2024 Cumartesi Sabah: 8°C Akşam: 1°C Yağmurlu
28 Ocak 2024 Pazar Sabah: 4°C Akşam: 2°C Karla Karışık Yağmurlu
Sakarya Hava Durumu
26 Ocak 2024 Cuma Sabah: 10°C Akşam: 6°C Yağmurlu
27 Ocak 2024 Cumartesi Sabah: 11°C Akşam: 4°C Yağmurlu
28 Ocak 2024 Pazar Sabah: 5°C Akşam: 2°C Yağmurlu
Düzce Hava Durumu
26 Ocak 2024 Cuma Sabah: 7°C Akşam: 3°C Yağmurlu
27 Ocak 2024 Cumartesi Sabah: 6°C Akşam: 1°C Yağmurlu
28 Ocak 2024 Pazar Sabah: 5°C Akşam: 2°C Yağmurlu
Zonguldak Hava Durumu
26 Ocak 2024 Cuma Sabah: 8°C Akşam: 5°C Yağmurlu
27 Ocak 2024 Cumartesi Sabah: 8°C Akşam: 4°C Yağmurlu
28 Ocak 2024 Pazar Sabah: 5°C Akşam: 2°C Yağmurlu
Bartın Hava Durumu
26 Ocak 2024 Cuma Sabah: 8°C Akşam: 3°C Yağmurlu
27 Ocak 2024 Cumartesi Sabah: 7°C Akşam: 3°C Yağmurlu
28 Ocak 2024 Pazar Sabah: 5°C Akşam: 2°C Yağmurlu
Karabük Hava Durumu
26 Ocak 2024 Cuma Sabah: 4°C Akşam: 1°C Karla Karışık Yağmurlu
27 Ocak 2024 Cumartesi Sabah: 2°C Akşam: -1°C Kar Yağışlı
28 Ocak 2024 Pazar Sabah: 4°C Akşam: -1°C Bulutlu
Kastamonu Hava Durumu
26 Ocak 2024 Cuma Sabah: 3°C Akşam:- 2°C Kar Yağışlı
27 Ocak 2024 Cumartesi Sabah: 0°C Akşam: -2°C Kar Yağışlı
28 Ocak 2024 Pazar Sabah: 2°C Akşam: -3°C Bulutlu
Sinop Hava Durumu
26 Ocak 2024 Cuma Sabah: 12°C Akşam: 6°C Yağmurlu
27 Ocak 2024 Cumartesi Sabah: 10° C Akşam: 6°C Yağmurlu
28 Ocak 2024 Pazar Sabah: 8°C Akşam: 3°C Yağmurlu
Çankırı Hava Durumu
26 Ocak 2024 Cuma Sabah: 6°C Akşam: 3°C Hafif Kar Yağışlı
27 Ocak 2024 Cumartesi Sabah: 4°C Akşam: -2°C Hafif Kar Yağışlı
28 Ocak 2024 Pazar Sabah: 5°C Akşam: -1°C Karla Karışık Yağmurlu
Bilecik Hava Durumu
26 Ocak 2024 Cuma Sabah: 4°C Akşam: 1°C Karla Karışık Yağmurlu
27 Ocak 2024 Cumartesi Sabah: 4°C Akşam: 0°C Yağmurlu
28 Ocak 2024 Pazar Sabah: 2°C Akşam: -1°C Kar Yağışlı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Bibe - Görüş mesafesi kısa, ara ara sis var kar yağışı yoğun trafik yoğun ve arka farı yanmayan çok sayıda tır ve araç var.
Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.