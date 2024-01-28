Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan Emekli aylıkları farklarının ne zaman yatacağımı açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde “ Türkiye Yüzyılının Emektarları Çalıştayı” düzenlendi. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün ve Memur-Sen Emekliler Komisyon Başkanı Ali Küçükkösen’in de katıldığı çalıştayda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin ekonomik refahı, sosyal refahı, çalışma yaşamı ile ilgili kültürel miras ve kuşaklararası aktarım ve bilimsel faaliyetler olmak üzere 4 ana başlık altında gerçekleştirecek çalışmaları sene içerisinde hayata geçireceklerini bildirdi.

Emeklilerimiz refahı en çok hak edenlerimiz

Bakan Işıkhan, gerek ekonomik gerekse sosyal politikaların Türkiye Yüzyılı perspektifiyle şekillendiğini belirterek, “Bu sorumluluk, devlet ve millet olarak bizim her bakımdan güçlü olmamızı gerektiriyor. İşçisiyle, işvereniyle, emekçisiyle, memur ve emeklisiyle 85 milyon vatandaşımızın refahı, aynı zamanda Türkiye’nin refahı ve gücü demektir. Hiç kuşkusuz emeklilerimiz bu refahı en çok hak edenlerimiz arasında yer almaktadır” şeklinde konuştu.

Emekliliğin insanın hayat yolculuğunun en önemli dönüm noktalarından birisi olduğuna dikkat çeken Işıkhan, emeklilerin hayatın ikinci baharı olarak tabir edilen bu dönemi mümkün olan en iyi şartlarda geçirmelerini sağlamaları için yanlarında olmanın en temel vazifeleri olduğunu ifade etti.

Emeklilerimiz için imkanlar artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensibiyle 2024 yılını “Emekliler Yılı” ilan ettiklerini hatırlatan Işıkhan, “Göreve geldiği günden beri hiçbir vatandaşını geride bırakmadan elindeki tüm imkanları milletinin hizmetine sunan devletimizin bu önemli adımının, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek sosyal politikalarımız adına da hayırlı bir başlangıç olacağına inanıyoruz. Ülkemizin bugünlerinde emeği olan vatandaşlarımızın gelecekte de her bakımdan müreffeh bir yaşam sürmelerini istiyoruz. Bu yıl inşallah emeklilerimiz için bugüne kadar sağlamış olduğumuz imkanların çeşitlenerek artacağı bir yıl olacak” açıklamasında bulundu.

Resmi Gazete’de yayınlanacak

‘Emekliler Yılı’na dair ilk adımı emeklilere yapılan ek zamla atmış olduklarını söyleyen Bakan Işıkhan, 2024 yılının ilk yarısı için memur emeklilerine yüzde 49,25 artış sağladıklarını ve akabinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 37,57 olarak ortaya çıkan artış oranlarına 11,68 puan daha artış ilave ederek, emekli maaşları artış oranlarını tüm emekliler için eşitlediklerini belirtti.

Resmi Gazete’de ne zaman yayınlanacak

Işıkhan, emeklilere verilen zam oranlarından sonra oluşan aylık farkları hakkında ise, “Zam oranları Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları, yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacaktır inşallah. Bu vesileyle güçlü iradeleriyle bizlere destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Emeklileri oy deposu olarak gören zihniyet

Bakan Işıkhan, emeklilerin geçimlerini sağlamak ve refahlarını yükseltmek için sürekli çalışma halinde olduklarını belirterek, muhalefeti de eleştirdi. Işıkhan, “Emeklileri ancak oy deposu olarak gören, seçimden seçime hatırlayan, oy devşirmek için emeklilerimiz hakkında her türlü yalana, yanlışa başvuran muhalefetin aksine biz emeklilerimizi her anlamda eskisinden daha iyi hale getirdik. Bundan sonra da hizmetlerimizi sürekli geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.