28 Oca 2024 - 12:24- Güncel G:

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan Emekli aylıkları farklarının ne zaman yatacağımı açıkladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Zam oranları Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları, yaklaşık bir hafta içerisinde inşallah emeklilerimizin hesabına yatmış olacak” dedi.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan Emekli aylıkları farklarının ne zaman yatacağımı açıkladı mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde “ Türkiye Yüzyılının Emektarları Çalıştayı” düzenlendi. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün ve Memur-Sen Emekliler Komisyon Başkanı Ali Küçükkösen’in de katıldığı çalıştayda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin ekonomik refahı, sosyal refahı, çalışma yaşamı ile ilgili kültürel miras ve kuşaklararası aktarım ve bilimsel faaliyetler olmak üzere 4 ana başlık altında gerçekleştirecek çalışmaları sene içerisinde hayata geçireceklerini bildirdi.

Emeklilerimiz refahı en çok hak edenlerimiz

Bakan Işıkhan, gerek ekonomik gerekse sosyal politikaların Türkiye Yüzyılı perspektifiyle şekillendiğini belirterek, “Bu sorumluluk, devlet ve millet olarak bizim her bakımdan güçlü olmamızı gerektiriyor. İşçisiyle, işvereniyle, emekçisiyle, memur ve emeklisiyle 85 milyon vatandaşımızın refahı, aynı zamanda Türkiye’nin refahı ve gücü demektir. Hiç kuşkusuz emeklilerimiz bu refahı en çok hak edenlerimiz arasında yer almaktadır” şeklinde konuştu.

Emekliliğin insanın hayat yolculuğunun en önemli dönüm noktalarından birisi olduğuna dikkat çeken Işıkhan, emeklilerin hayatın ikinci baharı olarak tabir edilen bu dönemi mümkün olan en iyi şartlarda geçirmelerini sağlamaları için yanlarında olmanın en temel vazifeleri olduğunu ifade etti.

Emeklilerimiz için imkanlar artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensibiyle 2024 yılını “Emekliler Yılı” ilan ettiklerini hatırlatan Işıkhan, “Göreve geldiği günden beri hiçbir vatandaşını geride bırakmadan elindeki tüm imkanları milletinin hizmetine sunan devletimizin bu önemli adımının, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek sosyal politikalarımız adına da hayırlı bir başlangıç olacağına inanıyoruz. Ülkemizin bugünlerinde emeği olan vatandaşlarımızın gelecekte de her bakımdan müreffeh bir yaşam sürmelerini istiyoruz. Bu yıl inşallah emeklilerimiz için bugüne kadar sağlamış olduğumuz imkanların çeşitlenerek artacağı bir yıl olacak” açıklamasında bulundu.

Resmi Gazete’de yayınlanacak

‘Emekliler Yılı’na dair ilk adımı emeklilere yapılan ek zamla atmış olduklarını söyleyen Bakan Işıkhan, 2024 yılının ilk yarısı için memur emeklilerine yüzde 49,25 artış sağladıklarını ve akabinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 37,57 olarak ortaya çıkan artış oranlarına 11,68 puan daha artış ilave ederek, emekli maaşları artış oranlarını tüm emekliler için eşitlediklerini belirtti.

Resmi Gazete’de ne zaman yayınlanacak

Işıkhan, emeklilere verilen zam oranlarından sonra oluşan aylık farkları hakkında ise, “Zam oranları Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları, yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacaktır inşallah. Bu vesileyle güçlü iradeleriyle bizlere destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Emeklileri oy deposu olarak gören zihniyet

Bakan Işıkhan, emeklilerin geçimlerini sağlamak ve refahlarını yükseltmek için sürekli çalışma halinde olduklarını belirterek, muhalefeti de eleştirdi. Işıkhan, “Emeklileri ancak oy deposu olarak gören, seçimden seçime hatırlayan, oy devşirmek için emeklilerimiz hakkında her türlü yalana, yanlışa başvuran muhalefetin aksine biz emeklilerimizi her anlamda eskisinden daha iyi hale getirdik. Bundan sonra da hizmetlerimizi sürekli geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

# Türkiye, Yaşam, destek, cumhurbaşkanı

28 Oca 2024 - 12:24 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Muzaffer Çeltek - Çok kötü yinettiniz,memura verileni emekli memura vermediniz,anayasal kuruluş olan sendikal haklarımizi vermediniz,ayrıca hiç bir zaman emekli memur ile diğerleri bir olamaz.soyle hem okuyacak,imtihana girip kazanacak tayin tayintayin,kira kira kira gezecek,diğer emekli sikismadikca pirim yatıracak yine işine devam edecek ,memur emeklisinin böyle bir şansı da yok,emekli olunca bir ev bile alamayacak,teşvik,kredi.bagis,vergi affı vs. de veya vereceksin,emekli memurun böylede bir hakkı yoktur,Bunlar göz ardı ediyorsunuz,memur olmak emeklisi olmak bu ülkede en kötü hale düşürdünuz.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 28 Ocak 13:46

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

FIRSAT!! Toki 2. Etap ARAKAT 2+1 Daire. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Dairemiz Toki 2. Etap 1. Katta, ARAKAT dairedir. Cepheleri Aç...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL