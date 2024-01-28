Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülerek buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Hava sıcaklıkları, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle batı ve kuzeybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette olup, batı kesimlerde zaman zaman kuvvetli esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı -1
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
Kocaeli: Kar yağışlı 1
Sakarya: Karla karışık yağmurlu 6
Düzce: Karla karışık yağmurlu 4
Bolu: Kar yağışlı 1
Zonguldak: Karla karışık yağmurlu 6
Bartın: Karla karışık yağmurlu 6
Karabük: Kar yağışlı 3
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.