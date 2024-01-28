28 Oca 2024 - 14:00- Güncel G:

Sosyal medya fenomeni Onur Elmas hakkında 20 yıl hapis istemi

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Devre mülk satışı ve reklamı faaliyeti adı altında bir çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Onur Elmas’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sosyal medya fenomeni Onur Elmas hakkında 20 yıl hapis istemi mask
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Araplara gayrimenkul pazarlamadım

Sanık Onur Elmas emniyet ifadesinde, CSR Paroni Medya adlı şirketi 2020 yılı Mart ayında kurduğunu ve tek yetkilisi olduğunu, web sitesi üzerinden reklam işleri yaptığını, şikayet nedeniyle çalışmalara son verdiğini ifade etti. Arap turistlere gayrimenkul pazarlamadığını belirten Elmas, şüpheli olan diğer kişilerin ismini duyduğunu ancak kendileriyle iş yapmadığını ifade ederek suçlamaları kabul etmedi.

Dolandırıcılık olayı nasıl gelişti?

Devre mülk satışı ve reklamı faaliyeti adı altında devre mülk sahiplerini arayarak değerinden çok daha fazlaya Arap turistlere satılacağı vaadiyle, fenomen Onur Elmas (26)’ın da aralarında bulunduğu 7 kişilik çete tarafından Mart 2022 tarihinde cep telefonundan arandığını iddia eden Tevfik Ç. (64), satış işlemleri için Ataşehir’de bulunan ofise gitti.

Başsavcılık soruşturma başlattı

Tevfik Ç., kendilerine vekalet vermesi gerektiğini söyleyen Muhammet Faruk A. (23) ve Umut Ş. (25)’ye 5 bin TL ödedi. Tevfik Ç.’nin telefonunu elinden alarak 2 bankadan hesap açan Muhammet Faruk A. ve Umut Ş., Tevfik Ç.'nin rızası dışında toplam 90 bin TL kredi çekti. Durumu fark eden Tevfik Ç. şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Hazırlanan iddianameden satır başları

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CSR Paroni Medya Prodüksiyon Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi adı altında devre mülk sahiplerinin bizzat tespit edilerek, şirket çalışanları tarafından yüksek fiyatlarla devre mülklerinin Arap turistlere satılacağı hilesiyle ofislere çağrıldıktan sonra reklam adı altında müştekilerin paralarının alındığı, nakit parası olmayanların ya da bu işe daha çok inandırılan ve kandırılanların bizzat telefonları ellerinden alınarak bulunduğu adreslere gidilerek mobil bankacılık yöntemleriyle kredi çektirildiği, hukuki bir kılıf adı altında bu işlemlerin ticari bir şirket faaliyeti adı altında yürütülerek sözleşmeler düzenlendiği ve bu şekilde müştekinin iki özel banka hesabından 56 bin TL ve 34 bin TL mobil bankacılık uygulaması aracılığıyla toplam 90 bin TL kredi çekilerek menfaat temin edildiği kaydedildi.

İddianamede, Onur Elmas’ın da aralarında bulunduğu 7 sanık için ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 6 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. İddianame, gönderildiği mahkeme tarafından kabul edildi.

# durumu

28 Oca 2024 - 14:00 - Güncel

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