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Kar sebebiyle ulaşılamayan 72 yaşında hastaya paletli ambulansla ulaştılar

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Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demircisopran köyünde, gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın olumsuz etkilendiği bir sırada, tansiyon hastası 72 yaşındaki bir vatandaş rahatsızlandı.

Kar sebebiyle ulaşılamayan 72 yaşında hastaya paletli ambulansla ulaştılar mask
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Ancak, zorlu hava koşullarına rağmen sağlık ekipleri, paletli ambulans kullanarak hızla olay yerine ulaştı. Bu kritik durumda, ekiplerin etkili ve hızlı müdahalesi, hasta vatandaşın sağlık durumunu stabilize etmekte önemli bir rol oynadı.


Gerede İlçesi, Kar Kalınlığının Etkisi Altında

Gerede ilçesine bağlı Demircisopran köyü, gece boyunca devam eden yoğun kar yağışı sonucunda beyaz bir örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bu bölgede, normalde zorlu olan ulaşım, kar fırtınasının etkisiyle daha da güçleşti. Ancak, sağlık ekipleri, paletli ambulans kullanarak karlı yollarda bile hızlı bir şekilde hareket ederek hastaya ulaştı. Bu durum, acil durum müdahalelerindeki profesyonellik ve hızın önemini bir kez daha vurguluyor.


Ailesi Tarafından 112'ye Bildirilen Vatandaşa Anında Yardım

72 yaşındaki tansiyon hastası vatandaşın rahatsızlanması üzerine ailesi hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Karla kaplı yollarda ulaşımın zor sağlandığı köye ulaşmak için paletli ambulans tercih edilmesi, ekiplerin zorlu hava koşullarına adapte olma çabasını gösteriyor. Bu sayede, hasta vatandaşa acil yardım ulaştırılarak ilk müdahalesi ambulansta yapıldı.


Zorlu Şartlarda Paletli Ambulans İle Hastaneye Taşındı

Sağlık ekipleri, paletli ambulansla köye ulaştıktan sonra, hasta vatandaşın durumunu değerlendirdi ve ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından, hasta, zorlu hava koşullarına rağmen paletli ambulansla hastaneye taşındı. Bu süreçte, ekiplerin koordinasyonu ve tecrübesi, hasta naklinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağladı.


Acil Durumda Hız ve Profesyonellik: Paletli Ambulansın Rolü

Yoğun kar yağışının etkisi altında kalan Gerede ilçesindeki bu acil durum, paletli ambulansın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Zorlu hava koşullarına rağmen sağlık ekiplerinin anında müdahalesi ve paletli ambulansın kullanılması, hasta vatandaşın hayati öneme sahip bir durumda hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırılmasını sağladı. Bu olay, acil sağlık hizmetlerindeki profesyonellik ve teknolojik olanakların ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

# hava, durumu, olay, Sağlık, yardım

28 Oca 2024 - 12:43 Bolu- Güncel

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