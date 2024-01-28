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Kar gören tatilciler Abant'a akın etti

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Bolu'da son 2 gündür devam eden kar yağışı, Abant Gölü Milli Parkı'nda etkisini artırarak gece saatlerinde 50 santimetreye ulaştı. Bu doğa harikası, tatilcilerin ilgisini çekerek Abant'a akın etmelerine neden oldu.

Kar gören tatilciler Abant'a akın etti mask
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Yoğun Kar Yağışıyla Büyülenen Abant Gölü Milli Parkı

Bolu'da aralıklarla devam eden kar yağışı, Abant Gölü Milli Parkı'nı beyaz bir örtüyle kapladı. Dört yanı ormanlarla çevrili olan milli park, kartpostallık manzaralar sunarak ziyaretçilerini büyüledi. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonucunda oluşan 50 santimetrelik kar kalınlığı, bölgeye gelen tatilcilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.


Tatilciler Abant'a Akın Etti: Karlı Bir Cennet

Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışının etkili olmasıyla birlikte, tatilciler bölgeye yoğun ilgi gösterdi. Karın tadını çıkarmak, eşsiz manzarayı görmek ve bolca fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçiler, Abant'ı karlı bir cennet olarak keşfettiler. Ancak, artan ziyaretçi sayısı nedeniyle milli parkın girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.


Abant Gölü'nün Büyüsüne Kapılan Ziyaretçiler

Abant'a gelen bir turist olan Umut Bulut, gölün güzelliğini övgüyle dile getirdi. "Abant Gölü çok güzel. Her taraf bembeyaz örtüye kaplanmış. Ülkenin dört bir yanından vatandaşlar Abant'ın güzelliklerini görmek için gelmişler. Çok kalabalık. Abant'a gelen vatandaşlar yer bulmakta zorluk çekiyorlar. Tüm herkes buraya gelip bu güzelliği görmeli" şeklinde konuştu.


Abant Gölü Milli Parkı'nda Karlı Bir Hafta Sonu Geçirmek İsteyenlere Tavsiyeler

Abant Gölü Milli Parkı, karlı bir hafta sonu kaçamağı için ideal bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Ancak, yoğun ziyaretçi trafiği nedeniyle konaklama yerlerinin erken rezervasyonla ayarlanması önerilir. Ayrıca, kar kalınlığı göz önüne alındığında, ziyaretçilerin kış koşullarına uygun giyim ve ekipmanlarını yanlarında bulundurmaları önemlidir.


Abant Gölü Milli Parkı'nın Kış Güzelliği: Fotoğraf Tutkunları İçin Cennet

Abant Gölü'nün kış aylarındaki güzelliği, fotoğraf tutkunları için eşsiz bir fırsat sunuyor. Beyaz örtüyle kaplı ağaçlar, donmuş göl yüzeyi ve etkileyici manzaralar, her karede büyüleyici bir atmosfer oluşturuyor. Ziyaretçiler, bu doğa harikasını sadece görmekle kalmayıp, aynı zamanda ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinelerini yanlarından ayırmıyorlar.

28 Oca 2024 - 12:48 Bolu- Güncel

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