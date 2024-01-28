Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı belirtilirken, karayolları ekipleri gece gündüz demeden kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir ulaşım aksamasının yaşanmamış olması, ekiplerin etkili bir şekilde müdahale ettiğini gösteriyor.

Yoğun Kar Yağışına Rağmen Ulaşım Normal İşleyişte

Bolu Dağı'nın D- 100 kara yolunda etkili olan kar yağışına rağmen, karayolları ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde ulaşım normal işleyişte devam ediyor. Kar kalınlığının 15 santimetreye kadar çıkmasına rağmen, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolların açık tutulması, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyor.

Meteoroloji: Kar Yağışı Akşam Saatlerinde Etkisini Kaybedecek

Meteoroloji yetkililerine göre, Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışının akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bu durum, bölgedeki ulaşımın önümüzdeki saatlerde daha da rahatlamasına olanak tanıyabilir. Ancak sürücülerin dikkatli olmaları ve hava durumu koşullarına uygun bir şekilde seyahat etmeleri önemli.

Karla Kaplı Yeşil Alanlar, Kartpostallık Görüntüler Sunuyor

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolunda devam eden kar yağışı, bölgedeki yeşil alanları adeta bir kartpostal gibi süsledi. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bölgelerde, ağaçlar ve çalılar beyaz örtüyle kaplandı. Bu manzara, sürücülerin ve yolcuların seyahatleri sırasında görsel bir şölen sunuyor.

Kar Küreme ve Tuzlama Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Bolu Dağı'nda, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler, yolların güvenli ve ulaşılabilir olması için gece gündüz demeden çalışıyor. Sürücülerin güvenliği açısından yapılan bu çalışmalar, bölgedeki ulaşımın sorunsuz bir şekilde sürmesini sağlıyor.

Sürücülerden Dikkat: Hava Koşullarına Uygun Seyahat Edin

Bolu Dağı'nda devam eden kar yağışı nedeniyle sürücülere, hava koşullarına uygun bir şekilde seyahat etme çağrısı yapılıyor. Karayolları ekiplerinin yoğun çaba harcadığı ancak hava şartlarının değişken olabileceği bir dönemde sürücülerin dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve güvenli bir mesafe bırakmaları önem taşıyor. Bu sayede herkes, güvenli bir şekilde varacakları noktaya ulaşabilir.