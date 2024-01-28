28 Oca 2024 - 16:02- Siyaset G:

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Dilber Akımına Dahil Oldu!

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medyada popüler olan Dilber dansı akımına katılarak dikkatleri üzerine çekti.Özcan, Instagram hesabından paylaştığı video ile Dilber dansına özgü kıyafetleri giyip, Bolu'yu kucaklayan bir mesaj verdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Dilber Akımına Dahil Oldu! mask
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Bu olay, sadece bir eğlence değil, aynı zamanda Bolu'nun tanıtımına da katkı sağlayarak şehri daha geniş kitlelere duyurdu. İşte, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Dilber dansı paylaşımının detayları.

Dilber Dansı Akımı: Sosyal Medyanın Yeni Trendi

İnci Taneleri dizisinin bir sahnesinden türemiş olan Dilber dansı, sosyal medyada kısa sürede büyük bir popülerlik kazandı. Türkiye genelinde birçok kişi, ünlü ve sıradan vatandaşlar arasında bu dansı taklit ederek eğlenceli videolar paylaştı. Bu sefer ise sürpriz bir isim, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Dilber dansı akımına katılarak kendini gösterdi.

Başkan Özcan'ın Özel Paylaşımı: Bolu'ya Davet Var!

Tanju Özcan, Instagram hesabından paylaştığı videoda İnci Taneleri dizisinin ilk fragmanında geçen "Dilber evin barkın yok mu?" "Yok" repliklerinin bulunduğu sahneyi taklit etti. Videonun devamında ise, "Var, hem de Türkiye'nin en güzel şehri Bolu'da" yazısıyla dikkat çekici bir mesaj verdi. Bolu Belediye Başkanı, o anları "Babamdan kalan tarlayı sattım, sana Bolu’dan ev aldım. Türkiye’nin en güzel şehri Bolu’ya bekliyoruz." notuyla paylaşarak hem esprili bir dil kullanmış hem de şehrin güzelliklerini vurgulamış oldu.

Bolu'yu Tanıtan Özcan: Babasından Kalan Tarla ile Bolu'ya Davet

Tanju Özcan'ın paylaşımı, sadece bir eğlence içerikli Dilber dansı videosu değil, aynı zamanda Bolu'nun güzelliklerini tanıtan bir mesaj niteliği taşıdı. Başkan Özcan, "Babamdan kalan tarlayı sattım, sana Bolu’dan ev aldım" ifadesiyle hem kişisel bir anıyı paylaştı hem de Bolu'yu ziyaret etmeye davet etti. Bu şekilde, Bolu'nun doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve sıcak atmosferi hakkında geniş kitlelere bilgi verdi.

Sosyal Medyada Yankı Uyandıran Dilber Dansı Paylaşımı

Tanju Özcan'ın Dilber dansı videosu, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Hem yerel hem de ulusal basında geniş bir şekilde yer bulan paylaşım, Bolu'nun tanıtımına olumlu bir katkı sağladı. Şehir sakinlerinin ve dışarıdan gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken Bolu, Başkan Özcan'ın espri dolu paylaşımı sayesinde daha fazla dikkat çekti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Sosyal Medya Etkileşimi

Tanju Özcan'ın Dilber dansı paylaşımı, sadece bir belediye başkanının sosyal medyada eğlenceli bir içerikle yer alması değil, aynı zamanda halkla etkileşim kurma ve şehri tanıtma amacını da taşıdı.

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28 Oca 2024 - 16:02 - Siyaset

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
06

Bolulu - başkan ne kadar boş işlerle meşgulsün,gündem olmak için herşeyi yapıyorsun

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 08:44
05

Bolulu - Şoför olmayan görme engeli olan bir adama araç vermiş belediye.Gölyüzünde Perşembe günü dedemi ezdi 5-6 yerinde kırık ve beyin kanaması var@ yoğun bakımda canı ile cebelleşiyor. Geçmiş olsun bile demedi. Uçkurunun peşinde

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 08:06
03

Ali - Bolu da bu tür pavyonlar yok,buralarda harcama yapacak parası da yok... Bunlara prim vermez... verene de oy vermez..

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 00:15
01

Vatandas - Allah aşkına seviyesizlerin seviyesine inip prim vermeyin

Yanıtla . 5Beğen . 3Beğenme 28 Ocak 18:07
07

Bolulu - @Vatandas 01 nolu yoruma cevabı: SENDE SANKİ ÇOK SEVİYE VAR

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 29 Ocak 08:44
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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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