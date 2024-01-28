28 Oca 2024 - 16:45- Güncel G:

Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik, Çankırı hava durumu: 28 -29 – 30 -31 Ocak; 1 -2 -3 -4 Şubat 2024 Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları

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Bolu ve çevre illerde 28 -29 – 30 -31 Ocak; 1 -2 -3 -4 Şubat 2024 tarihinde ki hava durumu: Hafta sonu kar yağışı bekleniyor! Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik, Çankırı illerinin güncel hava tahminleri ve önemli uyarılar burada!

Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik, Çankırı hava durumu: 28 -29 – 30 -31 Ocak; 1 -2 -3 -4 Şubat 2024 Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu beklenen kar yağışı ve yağışlı hava için özellikle dikkatli olunmasını tavsiye ediyor. Kar ve yağmurun yol açabileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması, vatandaşlar ve yerel yönetimler tarafından alınacak önlemlerin önemini artırıyor.

Bolu Hava Durumu

28 Ocak 2024 Pazar

Sabah: 1°C Akşam: -6°C Kar Yağışlı

29 Ocak 2024 Pazartesi

En yüksek: 1°C En düşük: -4°C Kar Yağışlı

30 Ocak 2024 Salı

Sabah: 2°C Akşam: -7°C Çok Bulutlu

31 Ocak 2024 Çarşamba

Sabah: 3°C Akşam: -8°C Parçalı Bulutlu

1 Şubat 2024 Perşembe

Sabah: 5°C Akşam: -9°C Puslu

2 Şubat 2024 Cuma

Sabah: 4°C Akşam: -3° Kar Yağışlı

3 Şubat 2024 Cumartesi

Sabah: 5°C Akşam: 0°C Parçalı Bulutlu

4 Şubat 2024 Pazar

Sabah: 1°C Akşam: -5°C Karla Karışık Yağmurlu

Bartın Hava Durumu

28 Ocak 2034 Pazar

Sabah: 3°C Akşam: 3°C Hafif Yağmurlu

29 Ocak 2024 Pazartesi

En yüksek: 6°C En düşük: -1°C Karla Karışık Yağmurlu

30 Ocak 2024 Salı

Sabah: 7°C Akşam: -2°C Karla Karışık Yağmurlu

31 Ocak 2024 Çarşamba

Sabah: 8C Akşam: -2°C Parçalı Bulutlu

1 Şubat 2024 Perşembe

Sabah: 8°C Akşam: -3°C Parçalı Bulutlu

2 Şubat 2024 Cuma

Sabah: 7°C Akşam: -2°C Yağmurlu

3 Şubat 2024 Cumartesi

Sabah: 7°C Akşam: 5°C Hafif Yağmurlu

4 Şubat 2024 Pazar

Sabah: 6°C Akşam: 1°C Çok Bulutlu

Karabük Hava Durumu

28 Ocak 2024 Pazar

Sabah: 1°C Akşam: 0°C Çok Bulutlu

29 Ocak 2024 Pazartesi

En yüksek: 3°C En düşük: -3°C Kar Yağışlı

30 Ocak 2024 Salı

Sabah: 5°C Akşam: -6°C Çok Bulutlu

31 Ocak 2024 Çarşamba

Sabah: 5C Akşam: -4°C Parçalı Bulutlu

1 Şubat 2024 Perşembe

Sabah: 7°C Akşam: -6°C Puslu

2 Şubat 2024 Cuma

Sabah: 5°C Akşam: -3°C Kar Yağışlı

3 Şubat 2024 Cumartesi

Sabah: 7°C Akşam: 3°C Parçalı Bulutlu

4 Şubat 2024 Pazar

Sabah: 4°C Akşam: -3°C Karla Karışık Yağmurlu

Kastamonu Hava Durumu

28 Ocak 2024 Pazar

Sabah: 0°C Akşam: -5°C Hafif Kar Yağışlı

29 Ocak 2024 Pazartesi

En yüksek: 1°C En düşük: -3°C Kar Yağışlı

30 Ocak 2024 Salı

Sabah: 1°C Akşam: -5°C Çok Bulutlu

31 Ocak 2024 Çarşamba

Sabah: 2°C Akşam: -3°C Parçalı Bulutlu

1 Şubat 2024 Perşembe

Sabah: 5°C Akşam: -6°C Puslu

2 Şubat 2024 Cuma

Sabah: 4°C Akşam: -4°C Kar Yağışlı

3 Şubat 2024 Cumartesi

Sabah: 6°C Akşam: 1°C Parçalı Bulutlu

4 Şubat 2024 Pazar

Sabah: 1°C Akşam: -6°C Karla Karışık Yağmurlu

Sinop Hava Durumu

28 Ocak 2024 Pazar

Sabah: 7°C Akşam: 5°C Çok Bulutlu

29 Ocak 2024 Pazartesi

En yüksek: 8°C En düşük: 5°C Yağmurlu

30 Ocak 2024 Salı

Sabah: 9°C Akşam: 5°C Yağmurlu

31 Ocak 2024 Çarşamba

Sabah: 9°C Akşam: 5°C Yağmurlu

1 Şubat 2024 Perşembe

Sabah: 10°C Akşam: 5°C Parçalı Bulutlu

2 Şubat 2024 Cuma

Sabah: 12°C Akşam: 5°C Yağmurlu

3 Şubat 2024 Cumartesi

Sabah: 10°C Akşam: 5°C Bulutlu

4 Şubat 2024 Pazar

Sabah: 8°C Akşam: 2°C Parçalı Bulutlu

Çankırı Hava Durumu

28 Ocak 2024 Pazar

Sabah: 3°C Akşam: 1°C Çok Bulutlu

29 Ocak 2024 Pazartesi

En yüksek: 5°C En düşük: -3°C Kar Yağışlı

30 Ocak 2024 Salı

Sabah: 5°C Akşam: -4°C Parçalı Bulutlu

31 Ocak 2024 Çarşamba

Sabah: 7C Akşam: -4°C Puslu

1 Şubat 2024 Perşembe

Sabah: 7°C Akşam: -5°C Puslu

2 Şubat 2024 Cuma

Sabah: 8°C Akşam: -3°C Puslu

3 Şubat 2024 Cumartesi

Sabah: 8°C Akşam: 4°C Parçalı Bulutlu

4 Şubat 2024 Pazar

Sabah: 6°C Akşam: -2°C Güneşli

Bilecik Hava Durumu

28 Ocak 2024 Pazar

Sabah: 2°C Akşam: 0°C Hafif Kar Yağışlı

29 Ocak 2024 Pazartesi

En yüksek: 2°C En düşük: 0°C Kar Yağışlı

30 Ocak 2024 Salı

Sabah: 2°C Akşam: 0°C Çok Bulutlu

31 Ocak 2024 Çarşamba

Sabah: 3C Akşam: 0°C Çok Bulutlu

1 Şubat 2024 Perşembe

Sabah: 5°C Akşam: -1°C Parçalı Bulutlu

2 Şubat 2024 Cuma

Sabah: 4°C Akşam: -1°C Karla Karışık Yağmurlu

3 Şubat 2024 Cumartesi

Sabah: 5°C Akşam: 2°C Parçalı Bulutlu

4 Şubat 2024 Pazar

Sabah: 11°C Akşam: 3°C Güneşli

# hava, durumu, yol, Bartın

28 Oca 2024 - 16:45 Bolu- Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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