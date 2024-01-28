Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik, Çankırı hava durumu: 28 -29 – 30 -31 Ocak; 1 -2 -3 -4 Şubat 2024 Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu beklenen kar yağışı ve yağışlı hava için özellikle dikkatli olunmasını tavsiye ediyor. Kar ve yağmurun yol açabileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması, vatandaşlar ve yerel yönetimler tarafından alınacak önlemlerin önemini artırıyor.
Bolu Hava Durumu
28 Ocak 2024 Pazar
Sabah: 1°C Akşam: -6°C Kar Yağışlı
29 Ocak 2024 Pazartesi
En yüksek: 1°C En düşük: -4°C Kar Yağışlı
30 Ocak 2024 Salı
Sabah: 2°C Akşam: -7°C Çok Bulutlu
31 Ocak 2024 Çarşamba
Sabah: 3°C Akşam: -8°C Parçalı Bulutlu
1 Şubat 2024 Perşembe
Sabah: 5°C Akşam: -9°C Puslu
2 Şubat 2024 Cuma
Sabah: 4°C Akşam: -3° Kar Yağışlı
3 Şubat 2024 Cumartesi
Sabah: 5°C Akşam: 0°C Parçalı Bulutlu
4 Şubat 2024 Pazar
Sabah: 1°C Akşam: -5°C Karla Karışık Yağmurlu
Bartın Hava Durumu
28 Ocak 2034 Pazar
Sabah: 3°C Akşam: 3°C Hafif Yağmurlu
29 Ocak 2024 Pazartesi
En yüksek: 6°C En düşük: -1°C Karla Karışık Yağmurlu
30 Ocak 2024 Salı
Sabah: 7°C Akşam: -2°C Karla Karışık Yağmurlu
31 Ocak 2024 Çarşamba
Sabah: 8C Akşam: -2°C Parçalı Bulutlu
1 Şubat 2024 Perşembe
Sabah: 8°C Akşam: -3°C Parçalı Bulutlu
2 Şubat 2024 Cuma
Sabah: 7°C Akşam: -2°C Yağmurlu
3 Şubat 2024 Cumartesi
Sabah: 7°C Akşam: 5°C Hafif Yağmurlu
4 Şubat 2024 Pazar
Sabah: 6°C Akşam: 1°C Çok Bulutlu
Karabük Hava Durumu
28 Ocak 2024 Pazar
Sabah: 1°C Akşam: 0°C Çok Bulutlu
29 Ocak 2024 Pazartesi
En yüksek: 3°C En düşük: -3°C Kar Yağışlı
30 Ocak 2024 Salı
Sabah: 5°C Akşam: -6°C Çok Bulutlu
31 Ocak 2024 Çarşamba
Sabah: 5C Akşam: -4°C Parçalı Bulutlu
1 Şubat 2024 Perşembe
Sabah: 7°C Akşam: -6°C Puslu
2 Şubat 2024 Cuma
Sabah: 5°C Akşam: -3°C Kar Yağışlı
3 Şubat 2024 Cumartesi
Sabah: 7°C Akşam: 3°C Parçalı Bulutlu
4 Şubat 2024 Pazar
Sabah: 4°C Akşam: -3°C Karla Karışık Yağmurlu
Kastamonu Hava Durumu
28 Ocak 2024 Pazar
Sabah: 0°C Akşam: -5°C Hafif Kar Yağışlı
29 Ocak 2024 Pazartesi
En yüksek: 1°C En düşük: -3°C Kar Yağışlı
30 Ocak 2024 Salı
Sabah: 1°C Akşam: -5°C Çok Bulutlu
31 Ocak 2024 Çarşamba
Sabah: 2°C Akşam: -3°C Parçalı Bulutlu
1 Şubat 2024 Perşembe
Sabah: 5°C Akşam: -6°C Puslu
2 Şubat 2024 Cuma
Sabah: 4°C Akşam: -4°C Kar Yağışlı
3 Şubat 2024 Cumartesi
Sabah: 6°C Akşam: 1°C Parçalı Bulutlu
4 Şubat 2024 Pazar
Sabah: 1°C Akşam: -6°C Karla Karışık Yağmurlu
Sinop Hava Durumu
28 Ocak 2024 Pazar
Sabah: 7°C Akşam: 5°C Çok Bulutlu
29 Ocak 2024 Pazartesi
En yüksek: 8°C En düşük: 5°C Yağmurlu
30 Ocak 2024 Salı
Sabah: 9°C Akşam: 5°C Yağmurlu
31 Ocak 2024 Çarşamba
Sabah: 9°C Akşam: 5°C Yağmurlu
1 Şubat 2024 Perşembe
Sabah: 10°C Akşam: 5°C Parçalı Bulutlu
2 Şubat 2024 Cuma
Sabah: 12°C Akşam: 5°C Yağmurlu
3 Şubat 2024 Cumartesi
Sabah: 10°C Akşam: 5°C Bulutlu
4 Şubat 2024 Pazar
Sabah: 8°C Akşam: 2°C Parçalı Bulutlu
Çankırı Hava Durumu
28 Ocak 2024 Pazar
Sabah: 3°C Akşam: 1°C Çok Bulutlu
29 Ocak 2024 Pazartesi
En yüksek: 5°C En düşük: -3°C Kar Yağışlı
30 Ocak 2024 Salı
Sabah: 5°C Akşam: -4°C Parçalı Bulutlu
31 Ocak 2024 Çarşamba
Sabah: 7C Akşam: -4°C Puslu
1 Şubat 2024 Perşembe
Sabah: 7°C Akşam: -5°C Puslu
2 Şubat 2024 Cuma
Sabah: 8°C Akşam: -3°C Puslu
3 Şubat 2024 Cumartesi
Sabah: 8°C Akşam: 4°C Parçalı Bulutlu
4 Şubat 2024 Pazar
Sabah: 6°C Akşam: -2°C Güneşli
Bilecik Hava Durumu
28 Ocak 2024 Pazar
Sabah: 2°C Akşam: 0°C Hafif Kar Yağışlı
29 Ocak 2024 Pazartesi
En yüksek: 2°C En düşük: 0°C Kar Yağışlı
30 Ocak 2024 Salı
Sabah: 2°C Akşam: 0°C Çok Bulutlu
31 Ocak 2024 Çarşamba
Sabah: 3C Akşam: 0°C Çok Bulutlu
1 Şubat 2024 Perşembe
Sabah: 5°C Akşam: -1°C Parçalı Bulutlu
2 Şubat 2024 Cuma
Sabah: 4°C Akşam: -1°C Karla Karışık Yağmurlu
3 Şubat 2024 Cumartesi
Sabah: 5°C Akşam: 2°C Parçalı Bulutlu
4 Şubat 2024 Pazar
Sabah: 11°C Akşam: 3°C Güneşli
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Bolulu -
Evet çok kritik... 3cm...
Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.