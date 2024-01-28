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AKOM'dan kar yağış uyarısı geldi: "Pazartesi sabahına dikkat edin"

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, Anadolu Ajansı'na gönderdiği meteorolojik değerlendirme raporuna göre, İstanbul'un bugünden itibaren kar yağışının etkisi altına gireceğini duyurdu.

AKOM'dan kar yağış uyarısı geldi: "Pazartesi sabahına dikkat edin" mask
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Yağışların, 15.00'ten itibaren kuzey ve yüksek kesimlerde, akşam saatlerinde ise il genelinde etkili olması bekleniyor.

Karla Kaplı İstanbul: 29 Ocak Pazartesi Sabahından İtibaren Artan Olumsuz Hava Şartları

İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları, 29 Ocak Pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkisini daha da artıracak. Fırtına şeklinde (30-60 km/s) esen rüzgarın eşlik edeceği bu süreçte, yer yer kuvvetli yağışlarla birlikte kara dönüşen hava öngörülüyor.

İBB AKOM'un Uyarısı: İstanbullular Tedbirli Olmalı

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, yaşanması beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle şehirde kara ve deniz ulaşımında oluşabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle pazartesi günü beklenen yoğun kar yağışının bazı bölgelerde 3 ila 10 santimetrelik bir kar örtüsü oluşturabileceği belirtiliyor.

Yoğun Kar Yağışı ve Fırtınanın Etkileri: İstanbul'da Ulaşım Risk Altında

Yağışların etkisiyle oluşabilecek kar örtüsü ve fırtına, İstanbul'da ulaşımı olumsuz etkileyebilir. İBB, özellikle toplu taşıma araçları, karayolları ve deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor.

Salı Günü Rahatlama: Yağışlar Etkisini Kaybediyor, Sıcaklıklar Yükseliyor

Meteorolojik değerlendirmelere göre, salı günü öğlen saatlerinden itibaren yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bu süreçle birlikte sıcaklıkların 1 Şubat Perşembe günü itibarıyla mevsim normallerine yükselmesi öngörülüyor.

İstanbul, Karlı ve Fırtınalı Bir Haftaya Hazırlıklı Girmeli

İstanbul, önümüzdeki günlerde kar yağışı ve fırtınayla mücadele edecek. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, vatandaşlardan gerekli önlemleri almalarını ve ulaşım planlamalarını dikkatli bir şekilde yapmalarını istiyor. Özellikle yoğun kar yağışının beklendiği pazartesi günü, şehirde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı herkesin tedbirli olması önem arz ediyor.

# hava, deniz

28 Oca 2024 - 17:15 - Güncel

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