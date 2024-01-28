Trendyol 1.Lig’de Kocaelispor, Altay'ı mağlup etti maçın özeti ve öne çıkan anlar

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren her iki takımın da kontrollü bir oyun sergilediği gözlemlendi. 14. dakikada Kocaelispor'un serbest vuruşu sonrası sol kanattan geliştirilen atakta Emi, dar bir açıdan kaleye şut çekti. Ancak Altay'ın kalecisi Mustafa, bu tehlikeli vuruşu kurtararak takımını rahatlattı.

Sessiz ilk yarı

Kocaelispor'un sol kanattan yaptığı atakta Tanque'nin ortası, Altay savunması tarafından tehlikeli bir şekilde sekti. Cihat'ın penaltı noktasından gelişine yaptığı vuruş ise az farkla dışarı çıktı. İlk yarının kalan dakikalarında başka önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı.

İkinci yarıda Kocaelispor üstünlüğü

Maçın ikinci yarısında, Kocaelispor oyunun kontrolünü eline aldı. 78. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta, Emir'in arka direkte indirdiği topa Tanque kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi. Bu golle Kocaelispor 1-0 öne geçti.

Kocaelispor noktayı koydu

Maçın son anlarında, 90+6. dakikada, Kocaelispor'un hızlı geliştirdiği atakta Amaral, Kouakou'ya pasını aktardı. Kouakou'nun ceza sahası içinde yaptığı etkili vuruşla topu filelerle buluşturdu ve skoru 2-0'a taşıdı.

Son düdükle gelen zafer

Maçın son düdüğü ile birlikte Kocaelispor, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla Kocaelispor, ligdeki puanını ve moralini artırmış oldu.

Hakemler ve takım kadroları

Mücadelenin hakemleri Yunus Dursun, Azad İlhan, Arif Dilmeç oldu.

Altay’ın kadrosu: Mustafa Çalışkan, Sefa Özdemir, Eren Erdoğan (Ali Kızılkuyu dk. 87), Kuban Altunbudak, Onur Efe, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Salih Sarıkaya (Enes Yetkin dk. 87), Murat Berkan Demir (Arda Gezer dk. 68), Mehmet Gündüz (Nurettin Küçükdeniz 87), Murat Uluç (Yusuf Tekin dk. 59)

Kocaelispor’un kadrosu: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Atila Turan, Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Cihat Çelik, Josip Vukovic (Joao Amaral dk. 72), Daniel Candeias (Barış Alıcı dk. 86), Giorgi Beridze (Cem Ekinci dk. 77), Ramil Sheydayev (Christian Kouakou dk. 72), Douglas Tanque (Fofana dk. 87)

Diğer öne çıkan detaylar

Karşılaşmanın gollerini Kocaelispor’dan Douglas Tanque (dk. 78), Kouakou (dk. 90+6) kaydetti.

Sarı kart gören isimler ise Murat Uluç, Salih Sarıkaya (Altay), Ramil Sheydayev, Harun Tekin (Kocaelispor) oldu.