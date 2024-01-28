Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam’dan Altay galibiyeti değerlendirmesi

Kocaelispor, 20. hafta karşılaşmasında Altay'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Ertuğrul Sağlam, yaşanan süreci ve takımın performansını değerlendirdi.

Sağlam, “Futbol adına gerçekten bir ders aldık” diyerek, maçın kendileri için bir öğrenme fırsatı olduğunu vurguladı. Bu durumun, maçın zorluğunu ve takımının karşılaştığı zorlukları gösterdiği belirtildi.

Altay'ın zorlu durumu

Teknik direktör, Altay'ın içinde bulunduğu zor duruma ve takımından ayrılan oyuncuların etkisine dikkat çekti. Sağlam, Altay oyuncularının gösterdiği üst düzey mücadeleyi ve onur savaşını takdir etti. Kocaelispor için ise bu durumun, daha üretken olma ve kapanan rakibi aşma zorunluluğunu beraberinde getirdiği ifade edildi.

Kocaelispor'un oyun planı

Maçın ilk yarısında Kocaelispor, rakibin sıkı savunmasını aşmakta zorlandı. İkinci yarıda ise daha fazla pozisyon bulmaya çalışan takım, maçın son anlarında attığı golle galibiyeti elde etti. Sağlam, bu süreci detaylandırarak takımının stratejik yaklaşımını anlattı.

Altay oyuncularının onur mücadelesi

Sağlam, Altay oyuncularının gösterdiği onur mücadelesine ve takım ruhuna övgüde bulundu. Ayrıca, Kocaelispor'un bu maçtan çıkardığı derslerin önemini vurguladı.

Adanaspor maçına odaklanmak

Sağlam, gelecek hafta oynanacak Adanaspor maçına odaklanmanın önemini belirtti. Bu maçın, ligdeki konumları açısından büyük önem taşıdığını ve takımın bu maça hazır olması gerektiğini dile getirdi.