Kartalkaya yolunda akıl yakan kaza

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda bir yolcu otobüsü ve pikap çarpıştı. Kaza tutanağı hazırlayan jandarma personeli ve otobüs şoförü, bir cipin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Kartalkaya Kayak Merkezi yolu Kındıra köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartalkaya istikametine giden Ergün D. yönetimindeki 14 ABC 788 plakalı Isuzu D-Max marka pikaba, karşı yönden gelen Bülent A. idaresindeki 34 JC 5917 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar buzlanan yolda savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza tutanağı tuttukları esnada cip çarptı

Jandarma görevlileri kaza tutanağı hazırladığı sırada Kartalkaya istikametinden gelen 34 CTC 982 plakalı Range Rover marka cip, buzlanan zeminde duramayarak jandarma personeli Mustafa M. ve otobüs sürücüsüne çarptı. Yaralanan jandarma personeline olay yerinde ilk müdahaleyi pikap sürücüsü Ergün D. yaptı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralanan otobüs şoförü Bülent A.'ya olay yerinde müdahale ederken, Mustafa M. ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Mustafa M.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.