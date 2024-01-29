29 Oca 2024 - 10:11- Güncel G:

Bolu Dağı'nda tuzlama ve kar küreme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

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Bolu Dağı'nda etkili kar yağışı! Anadolu Otoyolu ve D-100'de ekiplerin aralıksız tuzlama ve kar küreme çalışmaları devam ediyor. Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaştı. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmıyor. Sürücülerin kar topu keyfi ise dikkat çekiyor.

Bolu Dağı'nda tuzlama ve kar küreme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor mask
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Bolu Dağı’nda etkili olan kar yağışı sebebiyle ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışmaları aralıksız sürerken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi.

Düzce’nin yüksek kesimlerinde etkisini artıran yağış sebebi ile kar kalınlığı yer yer 1 metreye kadar ulaştı. Bolu Dağı’nda da yağış etkisini arttırarak devam ederken, Karayolları ekiplerinin yollarda çalışmaları devam ediyor. Hem Anadolu Otoyolu’nda hem de D- 100 karayolu üzerinde tuzlama ve kar küreme çalışmaları aralıksız sürüyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde hazır bekleyen ekipler anında müdahale yaparken, bölgelerde ulaşımda sorun yaşanmıyor.
Öte yandan Bolu Dağı’nı tercih eden sürücülerden bazıları araçlarını yol kenarlarına park ederek, aileleri ile kar topu oynuyor.
# yol, 100

29 Oca 2024 - 10:11 - Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Adalet - Dün seben yolunda araçlar yoldan çıkmış özellikle dorukla kızık yaylası arası araçlar yolda kalmıştı birtane karayolları bakım aracı yoktu bu mu hizmet

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 10:34

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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