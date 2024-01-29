Bolu Dağı'nda tuzlama ve kar küreme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Bolu Dağı’nda etkili olan kar yağışı sebebiyle ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışmaları aralıksız sürerken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi.

Düzce’nin yüksek kesimlerinde etkisini artıran yağış sebebi ile kar kalınlığı yer yer 1 metreye kadar ulaştı. Bolu Dağı’nda da yağış etkisini arttırarak devam ederken, Karayolları ekiplerinin yollarda çalışmaları devam ediyor. Hem Anadolu Otoyolu’nda hem de D- 100 karayolu üzerinde tuzlama ve kar küreme çalışmaları aralıksız sürüyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde hazır bekleyen ekipler anında müdahale yaparken, bölgelerde ulaşımda sorun yaşanmıyor.

Öte yandan Bolu Dağı’nı tercih eden sürücülerden bazıları araçlarını yol kenarlarına park ederek, aileleri ile kar topu oynuyor.