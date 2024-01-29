Bolu Dağı'nda tuzlama ve kar küreme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Bolu Dağı’nda etkili olan kar yağışı sebebiyle ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışmaları aralıksız sürerken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi.
Düzce’nin yüksek kesimlerinde etkisini artıran yağış sebebi ile kar kalınlığı yer yer 1 metreye kadar ulaştı. Bolu Dağı’nda da yağış etkisini arttırarak devam ederken, Karayolları ekiplerinin yollarda çalışmaları devam ediyor. Hem Anadolu Otoyolu’nda hem de D- 100 karayolu üzerinde tuzlama ve kar küreme çalışmaları aralıksız sürüyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde hazır bekleyen ekipler anında müdahale yaparken, bölgelerde ulaşımda sorun yaşanmıyor.
Öte yandan Bolu Dağı’nı tercih eden sürücülerden bazıları araçlarını yol kenarlarına park ederek, aileleri ile kar topu oynuyor.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Adalet - Dün seben yolunda araçlar yoldan çıkmış özellikle dorukla kızık yaylası arası araçlar yolda kalmıştı birtane karayolları bakım aracı yoktu bu mu hizmet
Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.