Tarım ve Orman Müdürlükleri gıda güvenliği için fast-food işletmelerini denetliyor

Kullanılan yağların güvenilirliği

Gıda güvenilirliği ve tüketicilerin sağlığını koruma amacıyla yapılan denetimler, kızartmalarda kullanılan yağların kalite standartlarına uygunluğunu kontrol etmeyi hedefliyor. Denetim çerçevesinde, Gıda Kontrol ekipleri tarafından fast-food işletmelerinde kullanılan katı ve sıvı yağlar üzerinde çeşitli analizler gerçekleştirildi. Yağların kalitesini belirlemede kullanılan parametreler arasında polar madde oranı, asit sayısı ve kızartma yağı sıcaklığı gibi önemli faktörler bulunuyor.

Fast-food işletmeleri denetleniyor

Bu ölçümler, kızartma yağlarının sağlık ve hijyen standartlarına uygunluğunu değerlendirmek amacıyla yapıldı. Denetimlerin sonuçlarına göre, fast-food işletmelerinde kullanılan yağların genel kalitesinin belirlenmesinin yanı sıra, her bir işletmenin yağlarını nasıl sakladığı, kullanım ömrünü ne kadar süreyle devam ettirdiği gibi faktörler de detaylı bir şekilde incelendi. Tüm bu kontroller, gıda güvenilirliği açısından önem arz eden unsurları belirleyerek, tüketicilerin sağlığını koruma amacını taşıdı.

Denetimler periyodik olacak

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince, denetimlerin periyodik olarak devam edeceği ve gıda güvenilirliği konusundaki hassasiyetin sürdürüleceği vurgulandı. Tüketicilerden gelen şikayet ve önerilerin de dikkate alındığı denetimler de, bölgedeki fast-food işletmelerinin kalite standartlarına uygunluğunu artırması amaçlanıyor.