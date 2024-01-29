Kanun tanımaz kişiler yer üstünü geçtik su altında kaçak avlanmaya başladı

Yer üstü bitti, şimdide su altını talan ediyorlar
Kaçak avcılık sürdürülebilir doğal yaşamın önündeki en önemli sorun olarak duruyor. Kaçak avcılar işi iyice abartarak, şimdide su altında kaçak balık kafesleri kurdukları ortaya çıktı. Deniz altına kurdukları yüzün üzerinde kafesle kanun dışı balık avlayan kaçak avcılar suçüstü yakalanarak haklarında asal işlem yapıldı.
Tuzakla balık avcılığı yasalara aykırı
Kaçak avcıların su altına yerleştirdiği çok sayıda doğa katliamında kullanılan kafeslerin içerisindeki balıklar doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Hatay'da denizlerde kullanılması yasak olan 140 kafesin içerisindeki balıklar doğal yaşamına bırakan yetkililer, sürdürülebilir bir ekosistemin önemini bilmeyenlerin avcılık yapmaması gerektiğini vurguladılar.
Su üstü ve su altında kontroller devam edecek
Hatay Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri denizlerde kontrollere devam ediyor. Bu çerçevede Degak-10 Özel Tim Komutanlığı ekipleri tarafından denizlerdeki sürdürebilir avcılığın devam etmesi ve nesli tükenme tehlikesi altında olan canlılara yönelik çalışmalar sürüyor. Su altı timleri deniz tabanını sürekli olarak kontrol ediliyor.
Orfoz ve Lagos yakalamak için…
Ekipler, nesli tükenme tehlikesi altında olan Orfoz ve Lagos gibi türlerin korunması amacıyla çalışma gerçekleşti. Bu çalışmada 2023 yılı içerisinde denizlerimizde kullanılması yasak olan 140 kafes tespit edilip, içerisinde bulunan canlılar doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Balıkların içerisinde mahsur kaldıkları kafeslere imha edilmez üzere ekipler tarafından el konuldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.