Bolu BİM Mağazalarında Şubat Ayı Fırsatları

BİM'de Şubat Ayı İndirimleri Başlıyor
BİM, 2 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu yayınladı. Bu katalog, çeşitli kategorilerdeki ürünleri içeriyor. İndirimli ürünler listesi, elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine, halı ve battaniyelerden giyim ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
Elektronik Ürünlerde Büyük İndirim
BİM'in indirimli ürünler listesinde dikkat çeken elektronik eşyalar şu şekilde:
LG 55" 4K Smart Nanocell Tv: 20.999 TL
TCL 43" Smart Google Tv: 8.999 TL
Dijitsu 65" UHD WebOS Tv: 14.799 TL
Dijitsu 50" UHD Android Led Tv: 9.299 TL
Mutfak Gereçlerinde İndirim Fırsatları
Mutfak gereçleri kategorisindeki indirimli ürünler ise şöyle:
Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi: 1.299 TL
Heifer Mega Robot Blender Set: 899 TL
Range Çay Makinesi: 899 TL
Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge: 6.999 TL
Fakir Lucku Dik Süpürge: 999 TL
Ev Eşyalarında İndirimler
Ev eşyaları kategorisindeki indirimler:
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 6.999 TL
Kumtel Mini Fırın: 1.099 TL
Kumtel FastFryer: 1.599 TL
Luxell XXL Fastfryer: 2.499 TL
Kumtel Vakum Makinesi: 899 TL
Mutfak ve Sofra Ürünlerinde İndirim
Mutfak ve sofra ürünlerindeki indirimler ise şunlar:
Büyük Boy Çaydanlık: 499 TL
Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri: 95 TL
Kapaklı Mikser Kabı: 39,50 TL
Kapaklı Taşıma Saplı Kek / Börek Fanusu: 49,50 TL
Halı ve Battaniye İndirimleri
Halı ve battaniye kategorisindeki indirimler:
Kaşmir Halı 120x180 cm: 799 TL
Tek Kişilik Desenli Akrilik Battaniye: 249 TL
Çift Kişilik Desenli Akrilik Battaniye: 299 TL
Giyim ve Ev Tekstili Ürünlerinde İndirimler
Giyim ve ev tekstili ürünlerindeki indirimler:
Kadın Terlik: 44,50 TL
Erkek Terlik: 49,50 TL
Fermuarlı Mont: 199 TL
Çocuk Anaokulu Ayakkabısı: 119 TL
Kadın Lüks Eldiven: 140 TL
BİM Bolu mağazalarında 2 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel kataloğu, alışveriş severlere çeşitli kategorilerde cazip indirimler sunuyor. Elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine, ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında müşterileri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmamak için BİM mağazalarını ziyaret etmek gerekiyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.