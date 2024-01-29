Bolu BİM Mağazalarında Şubat Ayı Fırsatları

BİM'de Şubat Ayı İndirimleri Başlıyor

BİM, 2 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu yayınladı. Bu katalog, çeşitli kategorilerdeki ürünleri içeriyor. İndirimli ürünler listesi, elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine, halı ve battaniyelerden giyim ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Elektronik Ürünlerde Büyük İndirim

BİM'in indirimli ürünler listesinde dikkat çeken elektronik eşyalar şu şekilde:

LG 55" 4K Smart Nanocell Tv: 20.999 TL

TCL 43" Smart Google Tv: 8.999 TL

Dijitsu 65" UHD WebOS Tv: 14.799 TL

Dijitsu 50" UHD Android Led Tv: 9.299 TL

Mutfak Gereçlerinde İndirim Fırsatları

Mutfak gereçleri kategorisindeki indirimli ürünler ise şöyle:

Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi: 1.299 TL

Heifer Mega Robot Blender Set: 899 TL

Range Çay Makinesi: 899 TL

Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge: 6.999 TL

Fakir Lucku Dik Süpürge: 999 TL

Ev Eşyalarında İndirimler

Ev eşyaları kategorisindeki indirimler:

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 6.999 TL

Kumtel Mini Fırın: 1.099 TL

Kumtel FastFryer: 1.599 TL

Luxell XXL Fastfryer: 2.499 TL

Kumtel Vakum Makinesi: 899 TL

Mutfak ve Sofra Ürünlerinde İndirim

Mutfak ve sofra ürünlerindeki indirimler ise şunlar:

Büyük Boy Çaydanlık: 499 TL

Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri: 95 TL

Kapaklı Mikser Kabı: 39,50 TL

Kapaklı Taşıma Saplı Kek / Börek Fanusu: 49,50 TL

Halı ve Battaniye İndirimleri

Halı ve battaniye kategorisindeki indirimler:

Kaşmir Halı 120x180 cm: 799 TL

Tek Kişilik Desenli Akrilik Battaniye: 249 TL

Çift Kişilik Desenli Akrilik Battaniye: 299 TL

Giyim ve Ev Tekstili Ürünlerinde İndirimler

Giyim ve ev tekstili ürünlerindeki indirimler:

Kadın Terlik: 44,50 TL

Erkek Terlik: 49,50 TL

Fermuarlı Mont: 199 TL

Çocuk Anaokulu Ayakkabısı: 119 TL

Kadın Lüks Eldiven: 140 TL

BİM Bolu mağazalarında 2 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel kataloğu, alışveriş severlere çeşitli kategorilerde cazip indirimler sunuyor. Elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine, ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında müşterileri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmamak için BİM mağazalarını ziyaret etmek gerekiyor.