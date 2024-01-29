- Güncel

Bolu BİM Mağazalarında Şubat Ayı Fırsatları

ABONE OL Google News Sayfamız

2 Şubat 2024'ten itibaren BİM Bolu mağazalarında başlayacak olan indirimler kapsamında, halı, battaniye, elektronik eşyalar ve mutfak gereçleri cazip fiyatlarla sunuluyor. BİM'in aktüel kataloğu, alışveriş severler için kaçırılmayacak fırsatlar barındırıyor.

Bolu BİM Mağazalarında Şubat Ayı Fırsatları mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

BİM'de Şubat Ayı İndirimleri Başlıyor

BİM, 2 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu yayınladı. Bu katalog, çeşitli kategorilerdeki ürünleri içeriyor. İndirimli ürünler listesi, elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine, halı ve battaniyelerden giyim ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Elektronik Ürünlerde Büyük İndirim

BİM'in indirimli ürünler listesinde dikkat çeken elektronik eşyalar şu şekilde:

LG 55" 4K Smart Nanocell Tv: 20.999 TL

TCL 43" Smart Google Tv: 8.999 TL

Dijitsu 65" UHD WebOS Tv: 14.799 TL

Dijitsu 50" UHD Android Led Tv: 9.299 TL

Mutfak Gereçlerinde İndirim Fırsatları

Mutfak gereçleri kategorisindeki indirimli ürünler ise şöyle:

Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi: 1.299 TL

Heifer Mega Robot Blender Set: 899 TL

Range Çay Makinesi: 899 TL

Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge: 6.999 TL

Fakir Lucku Dik Süpürge: 999 TL

Ev Eşyalarında İndirimler

Ev eşyaları kategorisindeki indirimler:

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 6.999 TL

Kumtel Mini Fırın: 1.099 TL

Kumtel FastFryer: 1.599 TL

Luxell XXL Fastfryer: 2.499 TL

Kumtel Vakum Makinesi: 899 TL

Mutfak ve Sofra Ürünlerinde İndirim

Mutfak ve sofra ürünlerindeki indirimler ise şunlar:

Büyük Boy Çaydanlık: 499 TL

Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri: 95 TL

Kapaklı Mikser Kabı: 39,50 TL

Kapaklı Taşıma Saplı Kek / Börek Fanusu: 49,50 TL

Halı ve Battaniye İndirimleri

Halı ve battaniye kategorisindeki indirimler:

Kaşmir Halı 120x180 cm: 799 TL

Tek Kişilik Desenli Akrilik Battaniye: 249 TL

Çift Kişilik Desenli Akrilik Battaniye: 299 TL

Giyim ve Ev Tekstili Ürünlerinde İndirimler

Giyim ve ev tekstili ürünlerindeki indirimler:

Kadın Terlik: 44,50 TL

Erkek Terlik: 49,50 TL

Fermuarlı Mont: 199 TL

Çocuk Anaokulu Ayakkabısı: 119 TL

Kadın Lüks Eldiven: 140 TL 

BİM Bolu mağazalarında 2 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel kataloğu, alışveriş severlere çeşitli kategorilerde cazip indirimler sunuyor. Elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine, ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında müşterileri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmamak için BİM mağazalarını ziyaret etmek gerekiyor.

# Türk, çocuk

29 Oca 2024 - 17:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

FIRSAT!! Toki 2. Etap ARAKAT 2+1 Daire. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Dairemiz Toki 2. Etap 1. Katta, ARAKAT dairedir. Cepheleri Aç...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL