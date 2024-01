Deprem Arama Kurtarma Taburu’nun özel köpekleri her türlü arazi şartlarında görev yapabiliyor

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda dünyaya gelen yavru köpeklerden seçilen hassas burunlar, 13 aylık bir eğitimin ardından her türlü arazi şartlarında görev yapmaya hazır hale geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Taburu; eğitim verdiği özel köpeklerle Asrın Felaketi’nde onlarca canı kurtardı.

Canlı aramasında kullanılan özel eğitimli köpekler

Açık arazi veya ormanlık alanlarda kaybolan dost ve saklanan düşman unsurlar ile enkaz, çığ ve heyelan altında kalan şahısların yerini tespit edebiliyor. Askeri Veteriner Okulu’nda 2 buçuk ay süreyle eğitilen arama kurtarma köpekleri, canlı kazazedeyi yüzde 95 doğrulukla bulabiliyor. Alan aramasında 200 metre mesafeden, çığ aramasında ise 2 metre derinlikten canlı tespit etme imkanına sahip arama köpekleri, enkaz aramasında 10 metreye kadar kazazedeye ulaşabiliyor.

% 95 oranında bulabilme kabiliyetine sahipler

Taburda 8 arama kurtarma köpek postası olduğunu belirten Veteriner Hekim Üsteğmen Ahmet Akpınar, “Genel mevcudumuz 19 arama kurtarma köpek timidir. Belçika Malinois cinsi diğer köpeklerimize nazaran arama isteği daha yüksek yüksek, yükseklik korkusu daha az bunun haricinde dayanıklılığı ve zekası da diğer köpeklere göre daha üstün olduğu için daha çok bu köpeklere tercih ediyoruz. 200 metre alan aramasında 10 metre derinlikte enkaz ve 2 metre derinlikte çığ aramalarında her türlü canlı kazazedeyi yüzde 95 oranında bulabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Kahramanmaraş merkezi depremlerde buradaki köpek timlerimiz çok büyük başarılar elde etmişlerdir. Toplam 31 kazazedeyi canlı olarak tespit ederek ekiplerimizi çok büyük yardımlara dokunmuştur. Her an her türlü arazi ve hava şartlarında göreve köpek timlerimizle beraber hazır bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Askeri köpek timlerimiz faal

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD ile koordineli şekilde çalıştıklarını aktaran Akpınar, “AFAD’ın akreditasyon sınavları var. Bizde köpeklerimizi onların eğitimleriyle koordineli şekilde akredite etmeleri için ona uygun eğitim yapıyoruz. Bununla ilgili 2022 yılında 2 köpeğimiz, 2023 yılında da 4 köpeğimiz akreditasyon testlerini başarıyla tamamlamışlardır. Biz her türlü hava ve arazi şartlarında her türlü imkanda görev yapabilecek yeterliliğe, imkan ve kabiliyete sahibiz. Zaten biz sürekli göreve hazır şekilde bulunuyoruz. Çok kısa süre içerisinde teçhizatlarımızı ve askeri köpek timlerimizi hazırlıyoruz ve ilk ulaşım aracıyla daha çok helikopter ve askeri uçakla çok hızlı bir şekilde deprem bölgesine intikal ediyoruz. Her türlü doğal afetlerde görev yapabilecek imkan ve kabiliyete sahibiz” açıklamasında bulundu.

Kahraman ‘Sıla’ depremlerde 12 canlıyı tespit etti

Belçika Malinois cinsi köpeklerden birisi olan Sıla deprem bölgesinde de onlarca cana umut oldu. 6 Şubat depremlerinde Malatya'da köpeği ile beraber görev yapan DAK Taburu’nda görevli Veteriner Uzman Çavuş Samet Çekim, “Enkazda yapmış olduğum aramalarda köpeğimle beraber toplamda 12 tane canlıyı tespit etmiş bulunmaktayız. Bir 14 yaşında bir erkek çocuğu vardı. Bir sitenin içerisinde 8 metrede aşağıda köpeğimle beraber üst kattan canlıyı tespit ettik. Daha sonra çalışmalarla beraber. Çocuğun canlı olarak erkek olan çocuğun canlı olarak çıkmasını sağladık. Gitmiş olduğum enkazda zaten bütün canlılar çıkartmışlar. Hani böyle yaşama umudunun olup olmadığını bilmedikleri yerlerde hani bir ihtimal olabilir dedikleri yerde köpeğimle gidip arama yaptığımda çıkan canlılar bu şekildeydi zaten. Yani son umutları kesilmiş bir şekildeydi. Daha önce bu aramalar yaptıktan sonra tabi insanların yakınlarını kurtarmak güzel bir şey. Bir de köpeğin bulduğunu öğrendikleri gelip görmek istediler. Bizim yakınlarımızı kurtaran köpek kim diye merak ettiler. Bu şekilde geri dönüşler oldu. Muhtemel bir deprem olursa diye köpeklerimiz hala enkazda arama eğitimlerine devam ediyor” şeklinde konuştu.