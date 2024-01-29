2024 yılında emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar?

Emeklilere Müjdeli Haber: 2024 Bayram İkramiyesi Açıklandı
Türkiye'deki emekliler için sevindirici bir haber geldi. 2024 yılında 4A, 4B, 4C’li emeklilere yönelik bayram ikramiyesi ödemesi tarihi belirlendi. Bu yıl emeklilere verilecek bayram ikramiyesi, toplamda 5 bin 965 TL olarak açıklandı.
Emekli Maaşları ve Ek Ödemelerde Yeni Dönem
Emeklilere yönelik müjdeler peş peşe gelirken, emekli maaş zammı beklentisi de büyük bir merakla bekleniyordu. Memur ve memur emeklisine yapılan zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de kapsayacak şekilde uygulanacak. 6 aylık enflasyon oranının yüzde 37,57 olarak belirlenmesinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 11,68 puanlık fark, ilk etapta 5 puan ile iyileştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müdahalesi sonucu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işık, emekli maaş zammının eşitlenerek yüzde 49,25 yapıldığını duyurdu.
2024 Ödemeleri: Emeklilere 3’ü Bir Arada Müjdesi
2024 yılında SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri için 3’ü bir arada ödeme dönemi başlıyor. Yıl içinde gerçekleşen maaş zammı ile ek maaş zammı müjdesi yüzde 49,25’e ulaştı. Eşit zam oranıyla zamlanan maaşlar, maaş farkları ile birlikte hesaplara geçecek. Ayrıca, emekli maaş zammı ile birlikte promosyon ödemelerinde de artışlar görülmekte. Bankalar, emekli promosyon ödemelerini yeni maaşlara göre sırayla artırıyor. 15 bin TL’ye kadar varan emekli promosyon ödemeleri emekliler tarafından alınmaya devam ediyor. 2024 yılında ise bayram ikramiyeleri iki kere olacak şekilde hesaplara yatırılacak.
2024 Bayram İkramiyesi Ne Kadar? Ne Zaman Yatacak?
Emekliye ilk olarak bayram ikramiyesi müjdesi 2018 yılında geldi. Başlangıçta 1.000 TLolan bayram ikramiyeleri, 2021 yılında 1. 100 TL’ye çıkarıldı. Yılda iki kere, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda olmak üzere toplamda 2.200 TL olarak yatırıldı. 2023 yılında bu miktar 2.000 TL’ye çıkarıldı. 2024 yılında ise emekli maaşlarına yapılan yüzde 49,25’lik zammın ardından bayram ikramiyelerinin de bu oranda artması bekleniyor. Ramazan Bayramı’nda 2.985 TL, Kurban Bayramı’nda 2.985 TL olmak üzere toplamda 5.965 TL olarak ödeneceği tahmin ediliyor. 2024 bayram ikramiyesinin 5.965 TL olarak yatması beklenirken, geçmiş yıllarda olduğu gibi 1 hafta önceden hesaplara geçeceği söyleniyor.
2024 yılında emeklilere verilecek bayram ikramiyesi, emekliler için büyük bir müjde olarak karşılandı. Toplamda 5.965 TL olarak belirlenen bu ikramiye, Ramazan ve Kurban Bayramları için iki eşit taksitte ödenecek. Bu ödeme, emeklilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi ve onlara maddi bir rahatlama sağlamayı amaçlıyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Emekli - Seçtiğimiz milletvekili 140 bin lira maaş 2 yılda emekli oluyor .emekli milletvekili maaşı 90 bin lira .meclisin yarısı hem milletvekili hem de emekli milletvekili maaşı 230 bin lira alıyor. Gel keyfim gel.Emekli de 10 bin lira maaş alacak diye 6 aydır reklam yapılıyor.
Deli Soyka - önce namerte muhtaç et sonra müjde diye açıklama yap ondan sonrada fetva ver ne ala dünya
İbrahim - Boş konuşmasın kimse memur emeklisiyle işçi emekli maaşları aynımı
Bir Gariban Emekli - Yazık harcadığımız 25 seneye ikramiye 3000 tl bile değil hicmi insafınız yok ey yukardakiler sizi en yukarıdakine şikayet ediyorum şayet o yukarıdakin i biliyorsanız azıcık insafınız varsa acırsınız emeklilere ayip
Savaş - Emekliler biz bu bayram ikramiyesine neden muhtaç olduk diyeceğine,bayram ikramiyesi kaç lira olmalı hesabını yapıyor,sıkıntı burada işte.Ey kıymetli emeklilerimiz bu ülke'de milletvekili 230 bin maaş alıyor,emekli 10 bin lira, adil gelir dağılımı nerede?
Emekli Emeklesin - Neden öyle düşünmesinler ki? Yoksulluğu kader olarak görüyorlar. Yüksek refah düzeyini hak etmediklerini düşünüyorlar. Şakşakçılığı önemsiyorlar. Ağızlarında diş yok. Sebebini anlayamayacak kadar düşünme engelliler. Hiç çalışmadan 300 bin maaş alanları sorgulamaz. Gazete okumaz yada okuduğunu anlamaz. A haber izler. Atlı, silahlı diziler izler "sultanım çok yaşa, sağlığına duacıyım." der. Bir gün il dışına gezmeye gidemez. Yazın deniz tatili bilmez. Yurtdışına gitmek zaten hayaldir. Lokantada İskender kebap yiyeyim üzerine bide künefe gömeyim demez. Hiçbir şey beklemeyin. Daha beter olsunlar.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.