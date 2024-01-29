2024 yılında emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar?

Emeklilere Müjdeli Haber: 2024 Bayram İkramiyesi Açıklandı

Türkiye'deki emekliler için sevindirici bir haber geldi. 2024 yılında 4A, 4B, 4C’li emeklilere yönelik bayram ikramiyesi ödemesi tarihi belirlendi. Bu yıl emeklilere verilecek bayram ikramiyesi, toplamda 5 bin 965 TL olarak açıklandı.

Emekli Maaşları ve Ek Ödemelerde Yeni Dönem

Emeklilere yönelik müjdeler peş peşe gelirken, emekli maaş zammı beklentisi de büyük bir merakla bekleniyordu. Memur ve memur emeklisine yapılan zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de kapsayacak şekilde uygulanacak. 6 aylık enflasyon oranının yüzde 37,57 olarak belirlenmesinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 11,68 puanlık fark, ilk etapta 5 puan ile iyileştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müdahalesi sonucu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işık, emekli maaş zammının eşitlenerek yüzde 49,25 yapıldığını duyurdu.

2024 Ödemeleri: Emeklilere 3’ü Bir Arada Müjdesi

2024 yılında SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri için 3’ü bir arada ödeme dönemi başlıyor. Yıl içinde gerçekleşen maaş zammı ile ek maaş zammı müjdesi yüzde 49,25’e ulaştı. Eşit zam oranıyla zamlanan maaşlar, maaş farkları ile birlikte hesaplara geçecek. Ayrıca, emekli maaş zammı ile birlikte promosyon ödemelerinde de artışlar görülmekte. Bankalar, emekli promosyon ödemelerini yeni maaşlara göre sırayla artırıyor. 15 bin TL’ye kadar varan emekli promosyon ödemeleri emekliler tarafından alınmaya devam ediyor. 2024 yılında ise bayram ikramiyeleri iki kere olacak şekilde hesaplara yatırılacak.

2024 Bayram İkramiyesi Ne Kadar? Ne Zaman Yatacak?

Emekliye ilk olarak bayram ikramiyesi müjdesi 2018 yılında geldi. Başlangıçta 1.000 TLolan bayram ikramiyeleri, 2021 yılında 1. 100 TL’ye çıkarıldı. Yılda iki kere, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda olmak üzere toplamda 2.200 TL olarak yatırıldı. 2023 yılında bu miktar 2.000 TL’ye çıkarıldı. 2024 yılında ise emekli maaşlarına yapılan yüzde 49,25’lik zammın ardından bayram ikramiyelerinin de bu oranda artması bekleniyor. Ramazan Bayramı’nda 2.985 TL, Kurban Bayramı’nda 2.985 TL olmak üzere toplamda 5.965 TL olarak ödeneceği tahmin ediliyor. 2024 bayram ikramiyesinin 5.965 TL olarak yatması beklenirken, geçmiş yıllarda olduğu gibi 1 hafta önceden hesaplara geçeceği söyleniyor.

2024 yılında emeklilere verilecek bayram ikramiyesi, emekliler için büyük bir müjde olarak karşılandı. Toplamda 5.965 TL olarak belirlenen bu ikramiye, Ramazan ve Kurban Bayramları için iki eşit taksitte ödenecek. Bu ödeme, emeklilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi ve onlara maddi bir rahatlama sağlamayı amaçlıyor.